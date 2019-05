Ko 'dacarji' odprejo vrata: od ponaredkov, delovanja mobilne enote do neobičajnih zasegov

Finančni uradi so na široko odprli svoja vrata vsem, ki jih zanima, kakšno delo opravljajo finančniki. Predstavili so delo mobilnih enot, pa nekaj zanimivejših zaseženih izdelkov. Obiskovalce pa so pozdravili tudi športniki, ki so zaposleni na Fursu.

Uradi Finančne uprave RS (Furs) po državi so danes dopoldne odprli vrata za obiskovalce. Obiskovalcem so bili na voljo uslužbenci z informacijami s področja davkov in carin, ogledali so si lahko delo mobilnih oddelkov Fursa, prisluhnili predavanjem s področja davčnega opismenjevanja ter se družili s športniki, zaposlenimi na Fursu.

FOTO: Aljoša Kravanja

To je že drugi dan odprtih vrat. Namen današnjega dneva je bil obiskovalcem predstaviti potek dela ter jim nuditi informacije s področja davkov in carine. Vrata je odprlo vseh 15 finančnih uradov po Sloveniji kot tudi generalni finančni urad v Ljubljani.

Zasežena koža in glava ubitega medveda. FOTO: Aljoša Kravanja

Obiskovalci so pri uslužbencih Fursa dobili informacije s področij dohodnine, obdavčitve dejavnosti in drugih davkov kot tudi s področja carinskih dajatev. Predstavili so jim informacijski sistem eDavki za fizične osebe in možnost uporabe mobilne aplikacije eDavki. Ogledati pa si je bilo mogoče tudi delo mobilnih enot ter se seznaniti s tveganji pri spletnem nakupovanju in ponarejenem blagu. Poleg generalnega finančnega urada v Ljubljani ima Furs finančne urade v Brežicah, Celju, Dravogradu, Hrastniku, Kočevju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, Ptuju in Velenju. Urad v Postojni pa je svoja vrata odprl že v četrtek.

Dan odprtih vrat na Fursu. FOTO: Aljoša Kravanja