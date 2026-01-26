Naslovnica
Slovenija
Ko denar odloča o prihodnosti: zgodba dijakinje, ki je dobila drugo priložnost

Ljubljana, 26. 01. 2026 12.03 pred 20 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
HOFER

Dijakinja, ki je želela ostati anonimna, je bila še pred kratkim prepričana, da bo morala svoje sanje o prihodnosti prilagoditi denarnici. Za vse stroške skrbi sama in njen edini dohodek je štipendija. Ta pa pogosto ni dovolj za vse: za šolo, vsakdanje življenje in bivanje v dijaškem domu. Zato je pomoč, ki ji jo je ponudilo Botrstvo, zanjo še kako dobrodošla.

"Kritje oskrbnin v dijaškem domu s strani Botrstva mi je prinesla ogromno olajšanje, saj se zdaj lažje osredotočam na šolo in zdravje. Sama namreč skrbim za svoje finance in brez Botrstva bi oskrbnine morala plačevati iz štipendije, ki jo potrebujem tudi za druge življenjske stroške," je zaupala dijakinja Trenutek, ko je izvedela, da ji bodo krili oskrbnine, je bil zanjo prelomen: "Bila sem bila izjemno presenečena in neskončno hvaležna."

HOFERjevi Nasmeškotki nasmeške rišejo od leta 2017.
FOTO: Arhiv ponudnika

Podpora ji ni prinesla le finančnega olajšanja, ampak tudi občutek varnosti. "Zame so se odprla nova vrata, ko sem mislila, da se moje življenje podira zaradi vseh finančnih problemov. Dobila sem drugo priložnost, da lažje uresničim svoje cilje, hkrati pa tudi motivacijo, da postanem v življenju nekdo, ki pomaga drugim v težkih situacijah."

Takšnih zgodb je med srednješolci v Sloveniji več, kot si sploh predstavljamo.

V programu Botrstvo v Sloveniji opozarjajo, da številni dijaki ne ostanejo brez priložnosti zaradi pomanjkanja znanja ali volje, temveč zaradi stroškov, ki jih njihove družine ne zmorejo. Dijaški domovi so za marsikoga edini način, da lahko obiskujejo program, ki jih resnično zanima, a hkrati tudi finančni zalogaj. "Izobrazba je ena najpomembnejših naložb v prihodnost mladega človeka. Za nekatere pa edina možnost, da se iztrgajo iz kroga revščine," poudarja Tina Lamovšek iz Botrstva v Sloveniji. Prav zato so sredstva, namenjena kritju oskrbnin, pogosto odločilna razlika med tem, ali dijak vztraja ali ne.

Lutkovna predstava Pravljica o čarobnem piškotku.
FOTO: Arhiv ponudnika

Nasmeškotek, ki nosi več kot le nasmeh

Del teh zgodb je letos znova soustvaril tudi HOFER. Z dobrodelnimi piškotki Nasmeškotki so skupaj s kupci zbrali 24.063 evrov in jih v celoti namenili Dijaškemu skladu Botrstva v Sloveniji. Z zneskom so omogočili kritje dodatnih 161 oskrbnin v dijaških domovih – skupaj pa je HOFER od leta 2017 pomagal že pri kritju 843 oskrbnin.

Nasmeškotki so bili v trgovinah hitro razprodani, dodatno pa so kupci pomagali tudi z ogledom lutkovne predstave Pravljica o čarobnem piškotu in z deljenjem personaliziranih voščilnic, ustvarjenih s pomočjo umetne inteligence. Vsaka poslana voščilnica je pomenila še en evro pomoči – in tudi ta cilj so presegli.

Tina Plevnik (Botrstvo), Nina Kokelj (avtorica knjige), Anka Eržen (Fru-Fru), Bor Trček (HOFER), Vida Igličar (ilustratorka), Jure Rajšp.
FOTO: Arhiv ponudnika

Čeprav gre na prvi pogled za majhen piškot, ima za številne mlade zelo konkreten učinek. Pomeni manj skrbi, več miru in več možnosti, da se lahko posvetijo temu, kar bi moralo biti v ospredju njihove mladosti: učenju, razvoju in sanjam o prihodnosti.

HOFER je Botrstvu v Sloveniji doslej namenil že več kot milijon evrov. A za dijakinjo iz začetka zgodbe je bila najpomembnejša prav tista ena pomoč, ob pravem času. In občutek, da ljudem ni vseeno.

Letos je HOFER z Nasmeškotki je zbral 24.063 € za dijake v stiski. (Foto_Ustvarjeno z UI)
FOTO: Arhiv ponudnika

 

Naročnik oglasne vsebine HOFER.

