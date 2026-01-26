Ko denar odloča o prihodnosti: zgodba dijakinje, ki je dobila drugo priložnost

"Kritje oskrbnin v dijaškem domu s strani Botrstva mi je prinesla ogromno olajšanje, saj se zdaj lažje osredotočam na šolo in zdravje. Sama namreč skrbim za svoje finance in brez Botrstva bi oskrbnine morala plačevati iz štipendije, ki jo potrebujem tudi za druge življenjske stroške," je zaupala dijakinja Trenutek, ko je izvedela, da ji bodo krili oskrbnine, je bil zanjo prelomen: "Bila sem bila izjemno presenečena in neskončno hvaležna."

Podpora ji ni prinesla le finančnega olajšanja, ampak tudi občutek varnosti. "Zame so se odprla nova vrata, ko sem mislila, da se moje življenje podira zaradi vseh finančnih problemov. Dobila sem drugo priložnost, da lažje uresničim svoje cilje, hkrati pa tudi motivacijo, da postanem v življenju nekdo, ki pomaga drugim v težkih situacijah."

Takšnih zgodb je med srednješolci v Sloveniji več, kot si sploh predstavljamo.

V programu Botrstvo v Sloveniji opozarjajo, da številni dijaki ne ostanejo brez priložnosti zaradi pomanjkanja znanja ali volje, temveč zaradi stroškov, ki jih njihove družine ne zmorejo. Dijaški domovi so za marsikoga edini način, da lahko obiskujejo program, ki jih resnično zanima, a hkrati tudi finančni zalogaj. "Izobrazba je ena najpomembnejših naložb v prihodnost mladega človeka. Za nekatere pa edina možnost, da se iztrgajo iz kroga revščine," poudarja Tina Lamovšek iz Botrstva v Sloveniji. Prav zato so sredstva, namenjena kritju oskrbnin, pogosto odločilna razlika med tem, ali dijak vztraja ali ne.