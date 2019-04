Ko dijak preseže učitelja: To so sanje, ne nočna mora

Trenutno t.i. CNC stroje sestavlja po šoli, za hobi. Najprej sede za računalnik in nariše 3D model. "To je kakor ena risba, kako bo izdelek izgledal na koncu," pove Anže. Nato sledi programiranje, še poskuša poenostavljeno razložiti, kaj počne. Njegov CNC stroj trenutno zna obdelovati aluminij in les.

Njegova mama pove, da se je njegova ljubezen do tega začela že veliko prej: "Takrat je bil moderen šraufenciger na baterije in smo ga mu kupili. In je prvič 'odšravfal' radiator." Takrat je bil star dve leti, nam zaupa mama.

Anže Meglič je danes star 18 let. Ko je bil star trinajst, si je želel oblikovati izdelek iz lesa, pa za to ni imel pravega orodja. Anže ni obupal, temveč si je kar sam izdelal rezkalni stroj. "Nisem imel denarja, da bi ga kupil. Potem se videl, da se ga da narediti in sem začel malo raziskovati, kako se to naredi," je povedal.

Ljubezen do tehnike je s seboj nesel v srednjo šolo – obiskuje Šolski center Škofja Loka. Tam je preskočil drugi letnik, saj je v prvem letniku mimogrede opravil še izpite za drugega. Njegov mentor Dominik Nemec je o Anžetu povedal: "Se je zelo hitro videlo, da ima dijak ogromno enega znanja pa zanimanja, ko je prišel do mene pa me začel spraševati o stroju - podatki o stroju in tem, kakšen krmilnik ima." To so sanje, ne nočna mora, opisuje Anžetov tedanji mentor trenutek, ko dijak preseže učitelja.

Nemec o Anžetu pravi, da so takšni dijaki v bistvu prihodnost. Pri Megličevih pa je vsa družina osredotočena na sinov zdaj hobi, nekoč, upajo, poklic. "To ni kupit eno igračo. Če se karkol začnemo doma zgovarjat, je to cena od tisoč evrov naprej," pove Anžetova mama Adrijana. A zmorejo, pravi, ker je to naložba v Anžetovo prihodnost, ki se po njegovih besedah skriva v izdelavi CNC strojev za svetovno tržišče.