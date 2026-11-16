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Ko dom dobi novo podobo: 8 ponudnikov oken, vrat in senčil po Sloveniji

Ljubljana, 16. 11. 2026 00.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
P.R.
1818 logo ko dom dobi novo podobo 8 ponudnikov oken vrat in sencil po sloveniji

Velika okna v dnevno sobo spustijo obilico naravne svetlobe, nova vhodna vrata osvežijo podobo hiše, senčila pa poskrbijo za prijetno senco na terasi v vročih poletnih dneh. Okna, vrata in senčila pomembno vplivajo na udobje doma, zato je pri njihovi izbiri vredno preveriti kakovost materialov, izolacijo in način montaže, saj jih bomo uporabljali še vrsto let.

Ne glede na to, ali prenavljate obstoječi dom ali opremljate novogradnjo, vas čaka precej različnih možnosti. Za pomoč pri izbiri vam predstavljamo osem slovenskih ponudnikov oken, vrat in senčil, pri katerih lahko poiščete rešitve za različne prostore in potrebe.

1818 logo ko dom dobi novo podobo 8 ponudnikov oken vrat in sencil po sloveniji

Okna, ki v dom prinesejo več svetlobe in udobja

Pri izbiri novih oken se pogosto najprej osredotočimo na njihov videz, vendar je še bolj pomembno razmisliti o zasteklitvi, toplotni izolaciji in načinu odpiranja. V družinskem podjetju MVZ PVC okna in vrata, Maja Vaskrsić s.p., s Ponikve pri Šentjurju ponujajo PVC okna z dvojno ali trojno zasteklitvijo. Izbirate lahko med različnimi barvami in dekorji, tudi takšnimi, ki posnemajo videz lesa. Za večje steklene površine so na voljo še drsni sistemi, s katerimi lahko dnevno sobo povežete s teraso.

Ko izberete prava okna, je na vrsti njihova vgradnja. Aleš Razgoršek s.p. iz Velenja se ukvarja z montažo PVC oken in vrat po meri, poleg tega pa montira tudi balkonska vrata, rolete in žaluzije. Pri njem lahko uredite še montažo in servis komarnikov, ki v toplejših mesecih omogočajo zračenje brez nepovabljenih žuželk.

Če pa načrtujete večji poseg v svoj dom, je v Vitanju tudi podjetje Fužinar d.o.o., ki deluje že od leta 1990. Poleg prodaje in montaže stavbnega pohištva se ukvarjajo z dobavo in postavljanjem montažnih hiš, zato imajo veliko znanja tudi na področju novogradenj in so primerni, da vam pri tem tudi svetujejo.

Od vhodnih do garažnih vrat - za vsak prostor druga rešitev

Vhodna vrata so pomemben del podobe hiše, hkrati pa nas vsak dan ščitijo pred mrazom in nepovabljenimi obiskovalci. V podjetju Inotherm d.o.o. iz Prigorice pri Dolenji vasi izdelujejo aluminijasta vhodna vrata po meri, pri katerih lahko izbirate med različnimi barvami, zasteklitvami in dodatki. Vhod lahko popestrite tudi s stranskimi ali zgornjimi steklenimi elementi, različne izvedbe pa si lahko ogledate v njihovem razstavnem salonu v Prigorici.

Pri notranjih vratih pride bolj do izraza usklajenost z opremo prostorov. V Mizarstvu JOCO, Joži Bogataj s.p., iz Zavrha pri Trojanah izdelujejo notranja vrata po meri, pri katerih lahko izberete vrsto lesa in površinsko obdelavo. Ker izdelujejo tudi kuhinje, stopnice in drugo pohištvo, lahko lesene elemente med seboj lepo uskladite in ustvarite prijetno celoto.

Povsem svoje zahteve pa imajo garažna vrata, predvsem kadar je prostora za odpiranje malo. ZMT TIM d.o.o. iz Lendave ponuja montažo garažnih vrat, med katerimi so sekcijska, rolo in industrijska dvižna vrata. Pred naročilom omogočajo brezplačno izmero in svetovanje na domu, da lahko izberete sistem, ki ustreza velikosti odprtine in razpoložljivemu prostoru.

Senčila za prijetno senco, zasebnost in uživanje na terasi

Velike steklene površine so čudovite, dokler poletno sonce ne začne močno segrevati dnevne sobe. Takrat pridejo na vrsto senčila, s katerimi lahko uravnavamo količino svetlobe, zmanjšamo bleščanje in poskrbimo za več zasebnosti.

V podjetju Senčila Asteriks d.o.o. iz Tržiča izdelujejo notranje in zunanje žaluzije, rolete, roloje ter plise senčila. Poskrbijo tudi za zaščito balkonov in teras, saj ponujajo tende in komarnike. Tako lahko poleti uživate v svežem zraku in prijetni senci, ne da bi vam večer kvarili komarji.

Če sanjate o prijetnem kotičku na terasi, kjer bi lahko posedali tudi ob močnejšem soncu, velja spoznati še Senčila Bled d.o.o.. Podjetje, ki se s senčenjem ukvarja že od leta 1978, med drugim ponuja pergole s platneno, stekleno ali nastavljivo lamelno streho. Pod takšno pergolo lahko uredite udoben prostor za jutranjo kavo, družinsko kosilo ali večerno druženje.

Pri Senčilih Bled imajo tudi lastno proizvodnjo screen rolojev, ki pomagajo zmanjševati bleščanje in pregrevanje prostorov. Različne izdelke in izvedbe si lahko ogledate v njihovih razstavnih salonih na Bledu in v Ljubljani.

1818 logo ko dom dobi novo podobo 8 ponudnikov oken vrat in sencil po sloveniji

Kje poiskati ponudnike za prenovo doma?

Pred naročilom oken, vrat ali senčil je koristno pripraviti približne mere, fotografije obstoječih odprtin in seznam svojih želja. Tako se lahko s ponudnikom lažje pogovorite o primernih materialih, načinu montaže in morebitnih posebnostih prostora.

Na portalu 1818.si lahko poiščete ponudnike stavbnega pohištva in senčil iz različnih koncev Slovenije, raziščete njihove storitve ter neposredno prek portala brezplačno pošljete povpraševanje. Z nekaj načrtovanja in pravo izbiro izvajalca bo pot do prijetnejšega doma precej enostavnejša.

S kakovostnimi okni, ustreznimi vrati in premišljeno izbranimi senčili bo vaš dom prijetnejši, udobnejši in pripravljen na vse letne čase.

1818 logo ko dom dobi novo podobo 8 ponudnikov oken vrat in sencil po sloveniji

 

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