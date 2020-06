Ko drugi preizkušajo, na Dobi online študij že 21 let

V zadnjih mesecih se je online učenje preneslo na vsa področja izobraževanja – od osnovnih in srednjih šol do fakultet. Veliko je bilo eksperimentiranja. Na DOBI, kjer online izobraževanje izvajajo že 21 let, je študijski proces ves čas potekal nemoteno, saj njihov model online študija danes velja za enega najbolj domišljenih in kakovostnih v svetovnem merilu.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

O tem, kako se počutijo pri online študiju smo povprašali kar študente Dobe. »Za zaposlene je online študij na DOBA Fakulteti najbolj optimalna in najbolje učinkovita metoda za doseganje osebnih ciljev, osebnega razvoja in kariernega uspeha.« pravi Marko Perak, ki je zaposlen kot referent v prodaji. Maja Korošec pa je izpostavila fleksibilnost »Moram priznati, da sem z načinom študija izredno zadovoljna. Ne samo z načinom dela, ampak tudi s profesorji, mentorji, osebno podporo. Res je, take fleksibilnosti in ostale podpore na začetku študija niti nisem pričakovala.« Njihova študentka Natalija Laznik študira iz Kitajske in pravi »Zaradi želje po višji izobrazbi in bivanja v Šanghaju, sem se odločila za online študij na Doba Fakulteti. Dobin online študij mi na podlagi izrednega profesionalizma in fleksibilnosti, poleg redne zaposlitve in čezoceanske razdalje, omogoča nemoteno in uspešno izobraževanje.« Tudi številke online študija na Dobi so dokaz, da gre za kakovostno in največjo online izobraževalno ustanovo v Sloveniji. - 5.474 online diplomantov - 88% prehodnost v višji letnik - 14 akreditiranih in javnoveljavnih online študijskih programov - dve mednarodni akreditaciji - študentje študirajo iz 46 držav - letno okoli 1.500 online študentov

icon-expand DOBA fakulteta FOTO: Arhiv ponudnika

In v čem je online študij na Dobi poseben? Online študij na Dobi študentom ponuja veliko več kot le posnetke predavanj in suhoparne naloge poslane po mailu. Strukturirano in STABILNO okolje, usmerjanje študentov s strani profesorjev, motiviranje online mentorjev in njihova izjemna ODZIVNOST, POVRATNE INFORMACIJE na vsako opravljeno nalogo, do potankosti dovršeno preverjanje in OCENJEVANJE ... je le nekaj značilnosti njihovega modela online študija. Ena od pomembnih prednosti pa je tudi povezanost teorije in prakse, saj je kar 70 % študija namenjenega reševanju konkretnih poslovnih izzivov in delu na projektih. Ker se je v času COVID-19 aktualnost študija na daljavo zelo povečala, je DOBA maja ekskluzivno ponudila možnost brezplačnega preizkusa online študija. To možnost je izkoristilo kar 320 posameznikov, v večji meri zaposlenih, ki trenutno opravljajo izbrani predmet. Če ste to možnost zamudili, vseeno obiščite spletno stran https://www.fakulteta.doba.si/studij-na-daljavo-online-studij potek online študija ter obiščite učno okolje.

icon-expand DOBA fakulteta FOTO: Arhiv ponudnika

Novi časi prinašajo nove priložnosti. Zdaj ni čas, da bi dali izobrazbo na stran. Podjetja bodo bolj kot kadarkoli prej iskala in obdržala učinkovite sodelavce, ki razpolagajo z najaktualnejšimi znanji, saj bodo prav nova znanja v teh spremenjenjih okoliščinah tista, ki prispevajo k razvoju posameznika in podjetja. Prav znanje in diploma vam bosta v teh časih omogočila ohranitev delovnega mesta, napredovanje, morda pa tudi nove poklicne možnosti doma ali v tujini. Na Dobi letos kar 14 online študijskih programov.

icon-expand DOBA fakulteta FOTO: Arhiv ponudnika