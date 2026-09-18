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Ko družine za hip odložijo skrbi: HOFER znova namenja 65.000 evrov za FER otroštvo

Ljubljana, 18. 09. 2026 00.15 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
PR ČLANEK

HOFER v Sklad SKUPAJ za FER otroštvo, ki ga je ustanovil leta 2022, tudi letos namenja 65.000 evrov. Z donacijo podpira projekte programa Botrstvo v Sloveniji pri Zvezi Anita Ogulin. Ta otrokom, mladostnikom in družinam v finančnih ter socialnih stiskah odpira možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa, izobraževanje, razvoj talentov in vključevanje med vrstnike. Sredstva so namenjena štirim starostnim skupinam: malčkom in predšolskim otrokom, šolskim otrokom, dijakom ter mladostnikom. Letošnja novost je vikend za družine predšolskih otrok in njihovih sorojencev.

Vikend, ko je bilo za vse poskrbljeno

Družine so vikend preživele v Zambratiji, uživale v kopanju v morju, ustvarjalnih in športnih dejavnostih ter skupnih druženjih. Otroci so poslušali pravljice, izdelovali zapestnice, poslikavali kamenčke in se z vlakcem odpravili na izlet v Umag. Najbolj mi je bilo všeč kopanje v morju in vožnja z vlakcem, je povedal eden od otrok, ki so se udeležili družinskega vikenda. Drugemu je bilo na primer najbolj všeč, da se je lahko kopal, raziskoval in iskal zanimive kamne.

Vikend za družine pomeni več kot le kratek oddih
Vikend za družine pomeni več kot le kratek oddih
FOTO: Zveza Anita Ogulin

Za prevoz, nastanitev, prehrano in program je bilo poskrbljeno vnaprej. Starši so se zato lahko za nekaj dni razbremenili vsakodnevnega organiziranja, se posvetili otrokom in si nabrali novih moči. Ta vikend je bil za nas res nekaj posebnega. Za nič mi ni bilo treba skrbeti, le spakirala sem oblačila in brisače. Za nas so bile to prave mini počitnice, oddih od vsakodnevnih skrbi in tudi priložnost, da se povežemo z drugimi starši. Tam smo bili namreč otroci in starši, ki se spopadajo s podobnimi življenjskimi situacijami in ki zelo dobro razumejo, da nič ni samoumevno, je bila hvaležna udeleženka družinskega vikenda.

Pomemben del vikenda je bilo namreč tudi povezovanje med starši. Ljudje, ki se srečujejo s podobnimi stiskami, te pogosto skrivajo pred okolico in zaradi finančnih omejitev težje ohranjajo družabno življenje. Sproščena druženja so jim omogočila, da se spoznajo, izmenjajo izkušnje in okrepijo svojo socialno mrežo, otroci pa so medtem sklepali nova prijateljstva. Imeli smo se odlično, otroka sta neizmerno uživala. V spominu nam bodo ostale vse lepe aktivnosti, spoznali smo nove ljudi, otroci pa nove prijatelje. Takšnih priložnosti nimamo veliko. Ko sem prejel obvestilo o možnosti prijave, sem najprej pomislil na otroka, saj sem vedel, da bo zanju to nekaj res čudovitega. Prijavili smo se in komaj čakali ta vikend, je dejal oče, udeleženec družinskega vikenda.

Sklad SKUPAJ za FER otroštvo
Sklad SKUPAJ za FER otroštvo
FOTO: Zveza Anita Ogulin

Zakaj takšen oddih pomeni veliko več kot počitnice

Finančna stiska ni vedno vidna. Med družinami, ki potrebujejo podporo, so tudi zaposleni starši, katerih redni prihodki ne zadoščajo za vse življenjske stroške in potrebe odraščajočih otrok. Ena od mam je opisala, da je pred nakazilom plače večkrat delala od doma, ker ni imela 20 evrov za bencin. Druga udeleženka je opozorila, da lahko družino v stisko hitro potisnejo razhod, odhod iz toksičnega okolja, izguba službe ali nenadna bolezen. Stiska ni nujno nekaj, kar se vidi na prvi pogled. Lahko si lepo oblečen, hodiš v službo in mimo tebe na ulici hodijo ljudje, ki nimajo pojma, kaj se skriva v ozadju. Zelo hitro se lahko znajdeš v položaju, ko nimaš več dovolj za redne, sprotne stroške, je pojasnila. S hčerko sva bila nazadnje na počitnicah pred petimi leti. Ko mi je umrla žena, so se tudi naša finančna sredstva zelo zmanjšala in vse je postalo težje, je svojo izkušnjo delil drugi udeleženec družinskega vikenda.

Podpora od zgodnjega otroštva do izobraževanja

Družinski vikend je le ena od aktivnosti, ki jih izvaja Botrstvo v Sloveniji s pomočjo sredstev Sklada SKUPAJ za FER otroštvo. Med drugim sklad omogoča tudi projekt Čarobni rojstni dan, v okviru katerega otroci rojstni dan praznujejo na način, ki si ga sami želijo. Za nekatere je to prvo pravo rojstnodnevno praznovanje v družbi vrstnikov ter pomembna izkušnja sprejetosti in vključenosti.

HOFER je v Sklad SKUPAJ za FER otroštvo znova namenil 65.000 evorv
HOFER je v Sklad SKUPAJ za FER otroštvo znova namenil 65.000 evorv
FOTO: Zveza Anita Ogulin

Sredstva iz sklada omogočajo še številne izlete ter počitniške programe za otroke in družine, med njimi obiske kulturnih, izobraževalnih in zabavnih destinacij ter letovanja ob morju. Takšna doživetja otrokom prinašajo nova znanja, druženje in priložnost, da širijo obzorja, družinam pa dragocen skupni čas. Del sredstev je namenjen tudi razvoju športnih in umetniških talentov otrok in mladostnikov, ki doma za to nimajo ustreznih možnosti.

Pomemben del podpore predstavlja tudi Dijaški sklad Botrstva. Ta mladim omogoča bivanje v dijaških domovih in s tem obiskovanje izobraževalnih programov, ki si jih želijo, a jih njihove družine brez pomoči ne bi mogle finančno podpreti. Dijaški dom za številne pomeni tudi varno in spodbudno okolje za učenje, razvijanje samostojnosti in osebnostno rast.

Več kot 1,2 milijona evrov podpore programu Botrstvo

HOFER s programom Botrstvo v Sloveniji sodeluje že od leta 2014 in od tedaj je za različne aktivnosti programa namenil več kot 1,2 milijona evrov. S partnerstvom nastajajo konkretne priložnosti za bolj vključujočo družbo, v kateri lahko otroci in mladi razvijajo svoje potenciale, družine pa dobijo več občutka varnosti in podpore.

Z SMS-sporočilom s ključno besedo FEROTROSTVO5 na številko 1919 lahko vsak posameznik prispeva 5 evrov za dejavnosti Sklada SKUPAJ za FER otroštvo. Donacije pomagajo ustvarjati priložnosti za otroke in mladostnike ter njihove družine, ki bi jim bile sicer nedosegljive.

Več o projektu: Skupaj za FER otroštvo | HOFER.

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