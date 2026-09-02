Ko fazaniranje prestopi mejo: od alergijskih reakcij do kaznivega dejanja

Sprva moka in jajca, nato vodoodporni flomastri, zadnja leta pa obred sprejemanja novopečenih dijakov spremlja uporaba raznovrstnih sprejev, tudi takšnih za barvanje kovine.

"Barve so lahko raznorazne, lahko so agresivne, lahko so sporne, lahko povzročijo alergijske reakcije, draženje kože, draženje dihal," opozarja pediatrinja Vlasta Kunaver. Posledice so lahko tudi duševne. "Nekateri dijaki to dejansko lahko dojamejo kot osebno travmo, ker to ni zmeraj čisto dobronamerno in prijateljsko."

Da agresivno fazaniranje nima povezave z dobrodošlico, meni Kunaverjeva, podobno tudi antropolog Dan Podjed, ki tovrstne prakse dojema kot oblike normalizacije nasilja. "To, kar ni normalno, to, kar je dobesedno prisila, sprejmejo mladi kot - ja, pač tako se pač dela, saj drugi tudi to počnejo."

Kritičen je tudi odvetnik Blaž Kovačič Mlinar. Meni, da ne gre za tradicijo. "Mislim, da ima tu osebnostna integriteta in nedotakljivost telesa prednost."

Spomnimo, včeraj je v Mariboru fazaniranje ušlo izpod nadzora. Dekle, ki je bilo predhodno poškropljeno z barvo, je potrebovalo zdravniško pomoč. Mladostniki v središču mesta so metali moko in jajca tudi v trgovsko izložbo. Da imajo tovrstne prakse elemente potencialno kaznivih dejanj, ob tem izpostavlja Kovačič Mlinar. "Če se nekdo zaradi tega onesvesti, v določenih primerih, če pride do nekih kožnih težav zaradi tega, se lahko te stvari obravnavajo kot vsaj lahka telesna poškodba."

In še: "Če se več ljudi spravi na enega in ga spravljajo v podrejen položaj, gre lahko celo za kaznivo dejanje nasilništva."

Uničevanje lastnine, denimo oblek, čevljev in modnih dodatkov, je medtem sporno tudi z moralnega vidika, na drugi strani izpostavlja Podjed. "Tudi to je ponižanje že za starše, ki kupijo nova oblačila gimnazijcu, srednješolcu, in potem pride domov od nog do glave posprejan."

Šutarjev zakon je sicer poškodovanje tuje stvari z majhno škodo iz kaznivega dejanja prekvalificiral v prekršek, še pojasnjuje Kovačič Mlinar.