Ko gre za osvetlitev domače pisarne, je svetlejše vedno boljše

Naravna svetloba je najpomembnejši dejavnik, ki si ga želimo na svojem delovnem mestu. Dostop do naravne svetlobe in pogled na okolico sta čisto na vrhu želja pri zgledni pisarni. Pa saj najbrž niti ni čudno, bi lahko rekli. Kdo pa si sploh želi delati v slabo osvetljenem, zatohlem prostoru, po možnosti brez okna? Še nihče ni nikoli rekel: »Cel dan ob tej fluorescentni razsvetljavi se počutim prav prijetno!« In vendar še zdaleč ne gre le za subjektivne občutke ali kakšno poglavje iz feng šuja. Da ima pomanjkanje dnevne svetlobe v bivalnem okolju negativen vpliv na naše počutje in zdravje, dokazujejo številne raziskave.

Naravna svetloba in svež zrak sta izjemna dejavnika dobrega počutja in ustvarjalnosti.

Ker preživimo v zaprtih prostorih vedno več časa, postaja njihova ureditev vedno bolj pomembna in vedno večji izziv. V delovnem okolju se pomanjkanje dnevne svetlobe odraža predvsem v zmanjšani storilnosti, slabem počutju in splošnem nezadovoljstvu. Kljub temu je kar 47 odstotkov zaposlenih na svojem delovnem mestu nima. Tudi v domačem okolju so ti dejavniki glede storilnosti in počutja seveda enako pomembni, s to razliko, da imamo doma neprimerno več možnosti, da si ustvarimo idealne delovne pogoje. Torej dobro zasnovano, primerno osvetljeno in všečno delovno okolje! Želite navdih, kako do sanjske domače pisarne? Poiščite jo v naši brošuri !

V bolj osebnem, produktivnem in zdravem delovnem okolju si lahko bolje prilagodimo način dela in najdemo v njem več zadovoljstva. Dnevna svetloba, ki jo zagotavlja strešno okno, ima s svojo visoko intenziteto, pestrim spektralnim sestavom ter dnevno in sezonsko dinamiko izjemno pozitiven vpliv na počutje in storilnost. Naše celovito delovanje je namreč sinhronizirano z virom svetlobe po spektru in po dnevnem ritmu. Strešno okno v pisarni nam glede tega prinaša štiri ključne prednosti, ki ju ne da noben drug element: svetlobo od zgoraj, svež zrak, manj hrupa iz okolice in odličen razgled.

Svetloba in nadzor nad bleščanjem sta izjemno pomembna, kadar smo cel dan pred računalniškim zaslonom in strešna okna nam pri tem zagotavljajo največ dnevne svetlobe, ki pada v prostor od zgoraj, brez motečega bleščanja za oči. Okno za ekranom računalnika je odlično za pogled navzven, lahko pa obremenjuje oči s prevelikim kontrastom med ekranom in zunanjostjo in povzroča bleščanje. V tem primeru je odlična rešitev zunanje mrežasto senčilo, ki omeji vpad sončne svetlobe obenem pa omogoča pogled navzven preko mrežaste tkanine. Več o njegovih značilnostih lahko preberete na tej strani .

SVEŽ ZRAK POVEČUJE ZBRANOST

Poleg izdatne naravne svetlobe prinaša strešno okno tudi izjemno učinkovito prezračevanje. Svež zrak je ključen za naše zdravje in seveda storilnost, saj pospeši energijo, delovanje našega uma in telesa. Z dovajanjem čistega zraka v prostor lahko obenem uravnavamo tudi temperaturo v domači pisarni, ne da bi nam bilo pri tem treba zagnati klimatsko napravo. Svež zrak ne ustvarja le prijetnejšega bivalnega okolja, ampak omogoča organizmu večjo učinkovitost, boljše počutje in jasne misli. Pomaga pri boljšem spanju in poveča učne in delovne sposobnosti. Kako notranja klima in veliko naravne svetlobe prispevata k zdravemu domu, lahko podrobneje izveste na tej povezavi .

POMEMBNO JE PRAVILNO PREZRAČEVANJE