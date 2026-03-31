Ko hrup ostane zunaj: kako lahko nova okna izboljšajo mir v domu

Okna kot zaščita pred hrupom

Okna niso zgolj estetski element doma ali vir naravne svetlobe. So tudi pomembna zaščita pred zunanjimi vplivi – tako vremenskimi kot tudi zvočnimi. Pri starejših ali slabo izoliranih oknih lahko hrup iz okolice zlahka prodre v notranjost. Promet, sirene ali glasovi z ulice se lahko slišijo tudi pri zaprtih oknih, kar lahko hitro vpliva na kakovost spanja, koncentracijo pri delu ali splošno počutje. Sodobna okna pa so zasnovana tako, da z ustrezno zasteklitvijo in kakovostnim tesnjenjem bistveno zmanjšajo vdor zunanjega hrupa.

Zakaj je zasteklitev tako pomembna

Pri zvočni izolaciji ima ključno vlogo prav steklo . Debelina stekla, večslojna zasteklitev ter kakovostni distančniki lahko pomembno vplivajo na to, koliko zvoka pride v prostor. Okna s troslojno zasteklitvijo lahko bistveno bolje omejujejo zunanji hrup kot starejša okna z enojnim ali dvoslojnim steklom. V kombinaciji s kakovostnimi tesnili ustvarijo učinkovito zvočno bariero med notranjostjo doma in zunanjim okoljem. To pomeni več miru v prostoru – tudi če živite v živahnem mestnem okolju.

Več kot le tišina: svetloba in stik z okolico

Dobra okna pa ne poskrbijo le za mirnejše bivanje, temveč tudi za več naravne svetlobe v prostoru. Ta ima velik vpliv na naše počutje in vsakodnevno energijo. Raziskave kažejo, da ljudje, ki imajo več dostopa do dnevne svetlobe, bolje spijo, so bolj produktivni in se nasploh počutijo bolje. Okna tako niso le funkcionalen element doma, temveč tudi pomembna povezava z zunanjim svetom – z naravo, mestom in spreminjanjem letnih časov. Z dovolj velikimi in kakovostnimi okni lahko dom postane svetlejši, prijetnejši in bolj odprt.

Okna, ki združujejo mir, svetlobo in udobje

Sodobna okna ARCONT so zasnovana tako, da združujejo visoko toplotno in zvočno izolacijo, sodoben dizajn ter dolgo življenjsko dobo. Primerna so tako za novogradnje kot za prenovo starejših objektov. Kupci lahko izbirajo med energijsko učinkovitimi PVC okni , ki zagotavljajo odlično toplotno izolacijo in enostavno vzdrževanje, okni z ALU oblogo ter ALU okni , ki omogočajo še večjo stabilnost in številne možnosti individualnega oblikovanja. Med priljubljenimi so okna serije PREMIUM+ , ki poleg dobre toplotne izolacije zagotavljajo tudi zelo dobro zvočno zaščito, zato so odlična izbira za domove v mestih ali ob prometnih cestah.

Mirnejši dom, boljše bivanje

Dom je prostor, kjer si želimo miru, sprostitve in občutka varnosti. Če nas pri tem motijo zvoki iz okolice, lahko kakovost bivanja hitro pade. Nova, sodobna okna lahko pri tem naredijo veliko razliko. Zmanjšajo hrup iz okolice, izboljšajo energetsko učinkovitost doma ter hkrati omogočijo več naravne svetlobe v prostoru. Ko hrup ostane zunaj, dom ponovno postane to, kar bi moral biti – prostor miru.

O ARCONTU

ARCONT že več kot 20 let postavlja najvišje standarde kakovosti na področju stavbnega pohištva. Njihova ponudba združuje sodoben dizajn, visoko toplotno in zvočno izolacijo ter dolgo življenjsko dobo oken, zato so primerna tako za novogradnje kot tudi za prenove obstoječih objektov. V podjetju ARCONT ponujajo celovite rešitve – od strokovnega svetovanja in izbire najprimernejših oken do njihove izdelave in profesionalne montaže, s čimer poskrbijo, da so okna popolnoma prilagojena vašemu domu. Ob tem ARCONT aktivno vlaga tudi v trajnostni razvoj. Z lastnima sončnima elektrarnama, postavljenima v letih 2023 in 2024 s skupno močjo 1.276 kW, na letni ravni proizvedejo približno 1.340.000 kWh električne energije. S tem ukrepom so emisije CO zmanjšali za približno 640 ton letno, kar je primerljivo z več kot 2,8 milijona prevoženih kilometrov z bencinskim avtomobilom ali 266–320 let električne porabe povprečnega gospodinjstva. V ARCONTU verjamejo, da je vlaganje v obnovljive vire energije ključ do trajnostne prihodnosti. S takšnimi projekti aktivno narekujejo zeleni prehod in hkrati zmanjšujejo svoj ogljični odtis ter vpliv na okolje.

