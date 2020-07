Ko javni funkcionar promovira zasebno podjetje

Kot smo poročali, je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec pred dnevi z družino odpotovala na poslovno-zasebni oddih na Kras. Ob tem je obiskala podjetje Vinakras in nastopila v njihovem promocijskem videu. Ob tem se je takoj zastavila vrsta vprašanj. Najprej, kdo je plačal za ministričin zasebno-poslovni obisk, pogostitve in nočitev družine na Krasu?

Ministrica se je sicer v oddaji 24UR ZVEČER ostro odzvala še na nekatera druga vprašanja in povedala, da bo od časnika Dnevnik, ki je pisal o njenem obisku na Krasu, zahtevala demanti. Prepričana je namreč, da ji ni potrebno govoriti, kaj je počela na obisku zasebne narave. "Nisem dolžna razlagati svojih zasebnih aktivnosti in aktivnosti moje družine. Javnost me o tem nima pravice spraševati in ne želim več odgovarjati na ta vprašanja," je v povišanem tonu odgovorila voditelju oddaje Urošu Slaku .

O tem zaenkrat nihče ne daje natančnih odgovoru, tudi Pivčeva ne. Njeno ministrstvo pa pravi, da je konec julija sodelovala pri prenavljanju kraškega dovrišča podjetja Vinakras, se pogovarjala o aktualnem stanju v vinarstvu, si ogledala botanični vrt in okoliški kmetiji. Z ostalimi opravki Aleksandre Pivec in njene družine na ministrstvu niso imeli stroškov, pravijo.

Pa to, kar trdi ministrica res drži? Za pojasnila glede potencialno koruptivnih dejanj smo se obrnili na Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije (KPK). Tam so bili v svojih odgovorih sicer zelo splošni, so pa povedali, da so dejanja ministrice in njene izjave vzeli pod drobnogled.

Na komisiji poudarjajo, da so vsi istituti, ki jih ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK), namenjeni preprečevanju situacij, v katerih bi zasebni interesi posameznika vplivali na opravljanje njegove javne funkcije.

Ob tem pa funkcionarji na ministrstvih in v vladi ne smejo pozabiti, da zanje velja tudi Etični kodeks, ki vsebuje jasne napotke glede vedenja, ki mora krepiti zaupanje javnosti. Prav tako morajo biti dejanja javnih funkcionarjev transparentna. Takšnega občutka pa zaenkrat, zaradi skopih pojasnil vseh akterjev in celo zavračanja pojasnil, javnost verjetno ni dobila.

Kot pojasnjujejo na KPK meje med zasebnim in javnim delovanjem politikov ni mogoče določiti. Ravnanje posameznika pa je, tako v poklicnem kot v zasebnem življenju, del njegove osebne integritete. "Od posameznikov na najvišjih položajih v družbi se upravičeno pričakuje visoka stopnja integritete, družbeno odgovorno ravnanje, vodenje (ravnanje) z dobrim zgledom ter odgovorno sprejemanje odločitev, in sicer tako pri opravljanju dela kot tudi v zasebnem življenju. Glede na to, da so funkcionarji javne osebnosti, ki vplivajo na javno mnenje oziroma soustvarjajo standarde (ne)sprejemljivosti ravnanj v družbi, morajo biti pri svojem udejstvovanju previdni in pri tem ravnati odgovorno in etično - tudi če to udejstvovanje ni neposredno povezano z opravljanjem njihove funkcije, saj so prav zaradi svojega položaja bolj na očeh javnosti ter morajo predstavljati zgled," odgovarjajo na KPK.

Najbolj sporen del ministričinega obiska na Krasu je namreč nastop v promocijski kampanji zasebnega podjetja Vinakras. Podjetje je konec junija na svojem Facebookovem profilu zapisalo, da skupaj z ministrico raziskuje deželo terana in pršuta. Aleksandra Pivec je nato nastopila v njihovem promocijskem videu ter se tudi udeležila fotografiranja s predstavniki podjetja, oblečena v njihovo majico. Je podjetje samo izkoristilo izkoristilo njeno ime in položaj za promocijo? Je Pivčeva podjetju pomagala (oz. še bo)? Ali gre za obojestransko korist? Odgovora seveda ni mogoče podati, lahko pa se vprašamo, kaj bi se zgodilo, če bi se denimo podjetje Vinakras prijavilo na razpis na resornem ministrstvu, ki ga vodi prav Pivčeva?

Na komisiji pravijo, da v povezavi z nasprotjem interesov in sodelovanju nekega podjetja na razpisu ministrstva, primere potrebno presojati glede na dejanske okoliščine konkretnega primera. Uradne osebe so se dolžne izogibati nasportju interesov, zato morajo biti pozorni na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov ter so mu morajo tudi izogniti. Ob tem pa svoje funkcije ne smejo uprabljati za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničili nedovolje zasebni interes. "o pomeni, da se morajo uradne osebe v praksi izogibati okoliščinam - postopkom, v katerih se odloča o pravicah oz. koristih za njih (torej za uradne osebe same), za njihove družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi imajo uradne osebe osebne, poslovne ali politične stike." Kot poudarjajo na KPK to predstavlja enega ključnih stebrov delovanja pravne države zaupanja v demokratične institucije, transparentnosti, enakopravnosti in objektivnosti odločanja v javnih zadevah ter razpolaganja z javnimi sredstvi.

Vse skupaj bi v primeru podjetja Vinakras pomenilo, da bi se morala uradna oseba, v tem primeru ministrica Aleksandra Pivec, izoločiti iz vseh postopkov, v katerih bi se odločalo o podjetju, s katerim je ministrica, o tem glede na javno dostopni video in fotomaterial ni dvoma, v stiku. Pa naj gre za osebni, poslovni ali politični stik. Vse tri oblike kot potencialno sporne omenja KPK.

"Ob tem opozarjamo tudi na določbe ZIntPK v zvezi s sprejemanjem daril. V 30. členu ZIntPK tako določa, da funkcionar ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem funkcije, razen protokolarnih daril in priložnostnih daril manjše vrednosti, pri čemer prepovedi in omejitve veljajo tudi za družinske člane," so še v pojasnilih na naša vprašanja dodali v KPK.

Komisija je tako na podlagi vprašanj, ki jih je prejela iz različnih naslovov in se nanašajo na nastop ministrice v promocijskem oglasu, uvedla predhodni preizkus v zadevi. "V okviru predhodnega preizkusa bo komisija pridobila dodatne informacije in preverila, ali obstaja sum kršitev iz pristojnosti komisije, ter se na podlagi tega odločila o nadaljnjem postopku v zadevi." Dodatnih informacij zaradi interesa postopka niso podali.