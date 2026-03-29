Ko je ameriški predsednik na Kongresnem trgu govoril o našem knežjem kamnu

Gre za ljubezensko in obenem tragično zgodbo para iz že tako na nek način za marsikoga ikoničnih devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Par, John Kennedy mlajši, edini sin tudi ikoničnega predsednika z istim imenom, ki je leta 1963 padel pod streli atentatorja, in Caroline Bessette, iz povsem običajne družine srednjega razreda, zato pa ena najbolj občudovanih oseb svojega časa, delala je s petičnimi kupci pri Calvinu Kleinu. Njena privlačnost je izvirala iz njene drže, posebnega sloga, in seveda, ker se je na koncu poročila z moškim, potomcem dinastije, ki je prej živel življenje takorekoč najbolj zaželenega neporočenega moškega tistega časa in se družil s številnimi zvezdami, od Madonne, Julie Roberts, Sarah Jessice Parker in bil v daljšem razmerju s takrat slavno igralko Darryl Hannah.

Carolinina poročna obleka je bila vir zavisti vseh, ki so jo želeli, neuspešno posnemati, bila je nekaj, o čemer so takrat poročali vsi in pisali traktate o izjemnem okusu, ki je izražal duha časa, minimalizem, lahkoten slog, ko lahko, kot je nekdo zapisal, zjutraj vstaneš, ves zmačkan, greš s prsti skozi lase in si že videti super. (Tako drugače kot danes!). V tem določanju stila, ko vsi drugi ostanejo brez besed, je nekoliko spominjala na mater svojega moža, Jackie Kennedy.

V ZDA zdaj govorijo o mali kulturni revoluciji, ljudje obiskujejo kraje, lokale, kamor sta zaljubljenca hodila, se sprehajajo po Tribeci, delu New Yorka, kjer je živel Kennedy in se, na veselje paparacev, po njem prevažal s kolesom.

V legendo pa sta šla, ker sta tragično umrla, v letalski nesreči majhnega zasebnega letala, ki naj bi ga pilotiral John Kennedy mlajši. Veliko je bilo govoric, teorij zarote. Vse to je del mita, podobne sentimente je dve leti prej zbudila smrt britanske princese Diane. Vplivna revija New Yorker je takrat na naslovnici objavila fotografijo Slavoloka zmage, ovitega v črno tančico.

Smrt edinega sina predsednika Johna Kennedyja je še dodala k mračni zgodbi o številnih tragedijah, ki so skozi zgodovino pestile vplivno politično družino Kennedy. Nenazadnje je bil poleg njegovega očeta žrtev atentata tudi njegov stric Robert, takrat pravosodni minister. Številno družino Kennedy, predsednik John Kennedy je imel 8 bratov in sester, so sicer razne nesreče spremljale vseskozi. No, njegov nečak Robert Kennedy zdaj služi kot minister za zdravje v vladi predsednika Trumpa, kar bi mnogi, ki jim njegova stališča ogrožajo zdravje, tudi življenja, lahko razumeli kot neke vrste nesrečo.

John John, kot so ga klicali, je bil tisti deček, ki je šel kot tri leta star fantek v zgodovino, ko ga je mama pripravila, da je na pogrebu salutiral ob očetovi krsti.

Njegova mama Jackie je v intervjuju po atentatu obdobje vladavine predsednika Kennedyja opisala kot sijajen in bleščeč trenutek v zgodovini, poimenovala ga je Camelot, kot se je imenovalo kraljevstvo mitskega kralja Arturja in napovedala, da se lahko ponovi.

John, ki naj bi imel očetovo karizmo in samozavest in materino eleganco in držo, bi seveda lahko bil kandidat za predsednika ZDA. Z njegovo smrtjo je možnost ponovitve domnevnega Camelota izginila, napovedala pa tudi konec navidez brezskrbnih devetdesetih.