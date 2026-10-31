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Ko je avtomobil dražji od stanovanja

Ljubljana, 31. 10. 2026 12.34 pred 4 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Amela Hajder Svet na Kanalu A
Avto, splošna

Za nekatere so sanje hiša z vrtom in počitniška hišica na morju, za druge lamborghini v garaži. Toda koliko v resnici stane luksuz na štirih kolesih? In ali je avtomobil, vreden več sto tisoč evrov, res toliko boljši od tistega, ki si ga lahko privošči večina? O tem smo se v oddaji Svet na Kanalu A pogovarjali z Zdravkom Poljaševićem, poznavalcem luksuznih avtomobilov, ki pravi: "Prava cena se meri z nasmehom in občutkom, ko se v takem avtu zapelješ."

Novejši avtomobili so praviloma tehnološko naprednejši, vendar to še ne pomeni, da lahko vozniku pričarajo enake občutke kot njihovi predhodniki. Pri sodobnih hibridih lahko v primerjavi s starejšimi bencinskimi športniki marsikomu manjka prav tisto, kar je pri takšnih avtomobilih najtežje opisati – značilen zvok motorja in občutek za volanom.

Zdravko Poljašević, ki luksuzna vozila ponuja že 18 let, pravi, da običajno denar sledi čustvom.
Zdravko Poljašević, ki luksuzna vozila ponuja že 18 let, pravi, da običajno denar sledi čustvom.
FOTO: Luka Kotnik

Čeprav so novejši avtomobili lahko hitrejši in imajo več konjskih moči, to še ne pomeni, da imajo tudi več duše. Pri luksuznih avtomobilih zato ne velja nujno pravilo, da je najnovejše tudi najbolj zaželeno. Nekateri modeli so zaradi svoje redkosti ali slovesa celo pridobili vrednost, drugim pa ta po nakupu hitro pade.

Avtomobil vreden več kot dom?

Pogovor z Zdravkom Poljaševićem, ki je v oddaji Svet na Kanalu A pripovedoval o svetu luksuznih vozil, lahko poslušate v videu na vrhu članka.

Kdo si sploh lahko privošči takšen avtomobil? Med kupci so podjetniki, športniki, pa tudi ljudje, ki več let varčujejo, da bi si nekoč uresničili avtomobilske sanje. V Sloveniji je po besedah sogovornika nekaj tisoč ljudi, ki si takšne avtomobile lahko privoščijo. Toda to še ne pomeni, da se bodo zanje tudi odločili.

Nekdo bi najprej kupil dom, morda še vikend na morju in enega v hribih, šele nato bi razmišljal o avtomobilu za več sto tisoč evrov. Drugemu pa avtomobil pomeni toliko, da je pripravljen dati prednost prav njemu. "Mi še imamo situacijo, ko nekdo živi v 'hotelu mama' in je lastnik lamborghinija," pravi Poljašević. Avtomobil je lahko več kot le prevozno sredstvo – je del njegove identitete in nekaj, v čemer preprosto uživa.

Nakup je šele začetek stroškov

Če se zdi že nakup vrtoglavo drag, se tu pravi stroški šele začnejo. Pri avtomobilu z nabavno ceno okoli 300 tisoč evrov je treba upoštevati še zavarovanje, servisiranje, pnevmatike in servise.

Zavarovanje lahko po besedah sogovornika stane od štiri do šest odstotkov nabavne vrednosti avtomobila na leto. Komplet pnevmatik lahko stane približno tri tisoč evrov, podaljšanje garancije pri nekaterih znamkah, kot sta lamborghini in ferrari, pa več tisoč evrov.

Tudi dodatna oprema je zgodba zase. Ogrevani sedeži so lahko že del serijske opreme, za prezračevanje sedežev ali boljši zvočni sistem pa je treba doplačati. "Če pri pravem avtomobilu ne moreš dodati dodatne opreme vsaj za polovico vrednosti avtomobila, potem to ni to," doda sogovornik.

Stroški nakupa so šele začetek.
Stroški nakupa so šele začetek.
FOTO: Luka Kotnik

Lamborghini si lahko tudi izposodite

Za tiste, ki si avtomobila ne želijo kupiti, obstaja še druga možnost – najem. Cena je odvisna od vozila, na voljo pa so tudi najemi za nekaj sto evrov na dan. Ob tem je treba računati še na varščino, ki lahko znaša deset tisoč evrov.

Zakaj bi nekdo za en dan najel avtomobil, če bi s tem denarjem sicer lahko kupil povsem spodobno rabljeno vozilo? Razlogi so različni: okrogla obletnica, dosežen življenjski cilj, darilo ali preprosto želja, da bi človek enkrat v življenju izkusil vožnjo s športnim avtomobilom.

"Vsak od nas ima nek seznam želja in to je potem še ena kljukica več," pravi Poljašević. Včasih je razlog tudi veliko bolj oseben. Sogovornik se spominja človeka, ki si je takšno izkušnjo privoščil po tem, ko je prebolel bolezen. Kar je za nekoga razkošje, je za drugega izpolnitev želje, ki jo je dolgo nosil v sebi.

Ali so luksuzni avtomobili tudi varni?

Ob pogledu na fotografije močno poškodovanega avtomobila po prometni nesreči se marsikdo vpraša, kako lahko voznik tako močan trk ne le preživi, pač pa iz razbitin izstopi praktično nepoškodovan. Sogovornik pojasnjuje, da so športni avtomobili zasnovani tako, da konstrukcija in območja, ki se ob trku deformirajo, pomagajo zaščititi prostor za voznika in sovoznika. Seveda to ne pomeni, da so takšni avtomobili pri visokih hitrostih neuničljivi in da lahko voznik tvega brez posledic.

Zdravko Poljašević: vzroki, da nekdo najame luksuzen avtomobil, so zelo različni.
Zdravko Poljašević: vzroki, da nekdo najame luksuzen avtomobil, so zelo različni.
FOTO: Luka Kotnik

Kaj pa barve?

Čeprav si marsikdo ferrari predstavlja v rdeči barvi, univerzalnega recepta ni. Nekateri prisegajo na klasiko, drugi izberejo rumeno ali kakšen povsem drugačen odtenek. "So ljudje, ki nimajo pojma o ferrariju, pa trdijo, da mora biti rdeč. So tudi takšni, ki ferrarija imajo in trdijo enako. Mi pa smo povsem zadovoljni z rumenim ferrarijem," se pošali sogovornik.

In čeprav se ob vseh teh zneskih marsikomu zazdi, da so takšni avtomobili nedosegljive sanje, obstaja tudi vmesna možnost. Za nekaj ur lahko postanete sopotnik v športnem avtomobilu in doživite vsaj del izkušnje, ne da bi morali prodati stanovanje.

Za konec pa še opomnik, da za užitek na cesti niso vedno potrebni konji pod pokrovom motorja. Včasih lahko mimo prestižnega maseratija švigne tudi dobro staro kolo. Resda ne v vsakem vremenu, a vsaj stroški vzdrževanja praviloma niso primerljivi s tistimi pri avtomobilu za skoraj milijon evrov.

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