Ko je ponovitev izpitne vožnje lastna izbira

Z akcijo Ponovno na izpitno vožnjo možnost brezplačnega preizkusa vozniških spretnosti v šestih slovenskih krajih.

Več kot 200 dolgoletnih voznikov v osmih slovenskih krajih je doslej pod okriljem akcije Ponovno na izpitno vožnjo že preizkusilo svoje vozniške spretnosti v praksi. Vozniški izpit bi na koncu opravila manj kot četrtina vseh voznikov. Letos v največji slovenski zavarovalnici z uspešno akcijo nadaljujejo. Pod budnim in strokovnim očesom učiteljev vožnje bodo lahko svoje vozniške spretnosti konec poletja preizkušali v novih petih slovenskih krajih in ponovno tudi v Ljubljani.

Nova Gorica, Postojna, Trbovlje, Murska Sobota, Krško in slovenska prestolnica. V teh mestih bo od 25. avgusta do 14. septembra pod okriljem akcije Ponovno na izpitno vožnjo na voljo 190 terminov voženj. Na ponovno opravljanje izpitne vožnje se lahko vozniki prijavijo sami, lahko pa povabijo prijatelja. V spremstvu učitelja vožnje AMZS bosta preizkusila svoje vozniške veščine. Izmed obeh bo učitelj vožnje razglasil zmagovalca. Letos bo opravljena vožnja pomenila tudi zlato vstopnico v žreb za vožnjo z našim najboljšim rally voznikom Rokom Turkom. Ta bo dva izžrebanca najprej popeljal s svojim tekmovalnim vozilom, potem pa ju bu spremljal, ko se bosta še sama preizkusila v vožnji izvenserijskega športnega avtomobila v varnem okolju. »Vsi vozniki dirkači vozijo hitro le na cestah, ki so zaprte in zavarovane. Atraktivna vožnja, ki čaka nagrajenca, je dober prikaz, zakaj civilni avtomobili niso namenjeni prehitri vožnji. Šele ko sedeš v pravi dirkalnik in te z njim popelje voznik, ki se s tem profesionalno ukvarja, spoznaš, zakaj je divjanje po vsakdanjih cestah tako nevarno in pravzaprav nesmiselno,« je povedal najboljši slovenski rally voznik.

Z učitelji vožnje vedno zmagovalni tandem Rdeča nit Triglavove akcije tako ostaja varnost, saj je ta pri rally voznikih, ki so mojstri dinamične vožnje, še posebej na prvem mestu. Skupaj z njo pa gre z roko v roki tudi preventivna nota »Ponovno na izpitno vožnjo«. »Z voženj pod okriljem naše akcije vozniki in voznice odhajajo s širokimi nasmehi – neodvisno od tega, ali so izpit uspešno opravili ali ne. Skupaj z učiteljem vožnje so vedno znova zmagovalni tandem, ker izboljšajo en del sebe. Bistvo akcije tako ni le opravljen izpit, ampak smo doslej že številnim dolgoletnim voznikom pomagali, da odpravijo svoje zatečene napake in osvojijo spremembe na cestah,« je o namenu akcije povedala vodja projektov cestne preventive v Zavarovalnici Triglav Ana Cergolj Kebler. Cestnoprometni predpisi in infrastruktura se namreč nenehno spreminjajo, vozniki pa znanja večinoma ne osvežujejo.

