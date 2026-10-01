Ko je zaposleni v stiski, je v stiski tudi podjetje

Duševne stiske niso vedno vidne
Človek, ki vsak dan prihaja v službo, je lahko navzven videti popolnoma v redu, hkrati pa se sooča z duševno stisko, o kateri težko spregovori.
Stres, tesnoba, izgorelost, zahtevni odnosi ali druge življenjske preizkušnje lahko vplivajo na počutje, zbranost, motivacijo in odnose s sodelavci. Zato je pomembno ustvarjati delovno okolje, v katerem je mogoče o duševnem zdravju govoriti odprto.
Pomembno je ukrepati pravočasno
Pri iskanju pomoči zaposlene lahko ustavi občutek, da morajo težavo rešiti sami, ali strah pred odzivom okolice. Prav zato je pomembno, da imajo možnost poiskati strokovno pomoč takrat, ko jo potrebujejo.
Podjetje lahko pri tem pomembno vlogo odigra tudi z ustvarjanjem okolja, v katerem je skrb za duševno zdravje razumljena kot normalen del skrbi za zdravje zaposlenih.
Pravočasna psihološka podpora
Zavarovanje Psihološka pomoč Kolektivno Zavarovalnice Triglav podjetjem omogoča, da zaposlenim ponudijo dostop do strokovne psihološke podpore.
Ko zaposleni zazna duševno stisko, se obrne na Zdravstveno točko Zavarovalnice Triglav, kjer mu uredijo termin pogovora na daljavo s pooblaščenim zdravnikom zavarovalnice. Če je duševna stiska ugotovljena, Zdravstvena točka organizira prvi termin pri izbranem izvajalcu.
Zavarovanje krije individualno psihoterapijo. Če strokovnjak oceni, da bi bila za zavarovanca primerna tudi skupinska psihoterapija in se zavarovanec s tem strinja, zavarovanje krije tudi tovrstno obravnavo, skladno s pogoji in letno zavarovalno vsoto, določeno v pogodbi.
Skrb za duševno zdravje je tudi skrb za delovno okolje
Pri skrbi za duševno zdravje zaposlenih ni pomembna samo pomoč takrat, ko se težava že pojavi. Pomembno je tudi okolje, v katerem zaposleni delajo, in način, kako podjetje pristopa k dobremu počutju svojih zaposlenih.
Zavarovalnica Triglav kot velik delodajalec temu namenja pozornost tudi z različnimi aktivnostmi za dobro počutje zaposlenih ter z ukrepi, povezanimi z usklajevanjem zasebnega in službenega življenja ter duševnim zdravjem.
Pomembno je, da imajo zaposleni možnost poiskati pomoč pravočasno, delodajalci pa ustvarjajo okolje, v katerem je takšna pomoč razumljena kot normalen del skrbi za zdravje.
Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav, d. d.