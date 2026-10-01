Ko je zaposleni v stiski, je v stiski tudi podjetje

Odprta komunikacija in podpora na delovnem mestu lahko pomagata ustvarjati bolj zdravo delovno okolje. FOTO: Arhiv ponudnika

Duševne stiske niso vedno vidne

Človek, ki vsak dan prihaja v službo, je lahko navzven videti popolnoma v redu, hkrati pa se sooča z duševno stisko, o kateri težko spregovori. Stres, tesnoba, izgorelost, zahtevni odnosi ali druge življenjske preizkušnje lahko vplivajo na počutje, zbranost, motivacijo in odnose s sodelavci. Zato je pomembno ustvarjati delovno okolje, v katerem je mogoče o duševnem zdravju govoriti odprto.

Pomembno je ukrepati pravočasno

Pri iskanju pomoči zaposlene lahko ustavi občutek, da morajo težavo rešiti sami, ali strah pred odzivom okolice. Prav zato je pomembno, da imajo možnost poiskati strokovno pomoč takrat, ko jo potrebujejo. Podjetje lahko pri tem pomembno vlogo odigra tudi z ustvarjanjem okolja, v katerem je skrb za duševno zdravje razumljena kot normalen del skrbi za zdravje zaposlenih.

Dobro delovno okolje vključuje tudi skrb za duševno zdravje zaposlenih. FOTO: Arhiv ponudnika

Pravočasna psihološka podpora

Zavarovanje Psihološka pomoč Kolektivno Zavarovalnice Triglav podjetjem omogoča, da zaposlenim ponudijo dostop do strokovne psihološke podpore. Ko zaposleni zazna duševno stisko, se obrne na Zdravstveno točko Zavarovalnice Triglav , kjer mu uredijo termin pogovora na daljavo s pooblaščenim zdravnikom zavarovalnice. Če je duševna stiska ugotovljena, Zdravstvena točka organizira prvi termin pri izbranem izvajalcu.

Pravočasna strokovna pomoč je lahko pomembna podpora zaposlenim v duševni stiski. FOTO: Arhiv ponudnika

Zavarovanje krije individualno psihoterapijo. Če strokovnjak oceni, da bi bila za zavarovanca primerna tudi skupinska psihoterapija in se zavarovanec s tem strinja, zavarovanje krije tudi tovrstno obravnavo, skladno s pogoji in letno zavarovalno vsoto, določeno v pogodbi.

Skrb za duševno zdravje je tudi skrb za delovno okolje

Pri skrbi za duševno zdravje zaposlenih ni pomembna samo pomoč takrat, ko se težava že pojavi. Pomembno je tudi okolje, v katerem zaposleni delajo, in način, kako podjetje pristopa k dobremu počutju svojih zaposlenih.

Pogovor s strokovnjakom je lahko prvi korak do ustrezne pomoči pri duševni stiski. FOTO: Arhiv ponudnika