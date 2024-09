'Ko jih naročate prek spleta kot kavbojke, omogočate biznis kriminalcem'

V soboto zvečer je zavetišče Horjul prejelo klic iz murskosoboškega inšpekcijskega urada, da 16 pasjih mladičev, zaseženih na meji, potrebuje dom. " 16 psov je bilo stlačenih v šest majhnih mačjih transporterjev. V enem je bila psička, ki smo jo pozneje izgubili, v ostalih petih boksih pa je bilo še 15 psov. V zapisniku je pisalo, da so hlastali za zrakom in vodo, bili so lačni ... Skratka ena sama beda ," je za 24ur.com opisala Polona Samec , vodja zavetišča.

Vzeli so jih in jih takoj testirali na parvovirus, ki je v takšnih primerih precej običajna bolezen. "Takrat je bila pozitivna samo ena psička, ki smo jo takoj odstranili in namestili v karanteno. Ker nismo vedeli, koliko časa so bili psi skupaj v transportu – virus je zelo nalezljiv in za prenos zadostuje že bežen stik – smo takoj v ponedeljek nabavili enormno količino testov, pse začeli testirati na nekaj ur in pozitivne ločevati od drugih. Takoj smo kupili tudi zdravilo, ki jim ga lahko damo šele, ko je okužba potrjena in nič prej. Zdravilo pomaga, a ne dela čudežev. Vse, kar se lahko daje preventivno, pa jim tako ali tako dajemo že od sobote zvečer," je naštela.

Trenutno je negativnih še pet psičkov. "V četrtek ponoči smo šli v Beograd in kupili serum, namenjen tistim, ki so bili v stiku z okuženimi, pa še niso zboleli. S tem mogoče uspemo preprečiti vsaj hujšo obliko bolezni."

Ena psička je boj za življenje žal izgubila v torek. "Prepozno smo jo dobili, znake bolezni je kazala že ob prevzemu. Bila je čisto mirna, ni še bruhala, imela je drisko, ampak to so imeli vsi, saj so okuženi še z giardio in koronavirusom. Najbrž imajo tudi parazite, a to smo že preventivno zdravili in blata nismo niti pregledovali, saj je to v tem trenutku zadnja stvar, ki je pomembna, glede na njihove ostale težave. Nekaj od njih ima tudi epileptične napade, s katerimi se bomo prav tako ukvarjali kasneje, ker moramo zdaj narediti vse, da bodo sploh preživeli."