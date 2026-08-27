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Ko Kranj zaživi v rumenem: Tour de France vzdušje prihaja v Slovenijo

Ljubljana, 27. 08. 2026 15.39 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Letape

Za en konec tedna bo Kranj postal prizorišče največjega kolesarskega praznika v Sloveniji in edinstvene Tour de France izkušnje.

Letape
"V Merkur zavarovalnici verjamemo, da šport navdihuje, povezuje in spodbuja zdrav življenjski slog. S partnerstvom dogodka Merkur zavarovalnica L'Étape Slovenia by Tour de France ter Akademijo kolesarstva Mateja Mohoriča želimo prispevati tudi k večji prometni varnosti in razvoju prihodnjih generacij slovenskih kolesarjev."Miha Pahulje, član uprave Merkur zavarovalnice

Tour de France izkušnja za vsakogar

Za en septembrski konec tedna se bodo ulice Kranja in ceste po Gorenjski spremenile v prizorišče največje kolesarske dirke na svetu. Merkur zavarovalnica L'Étape Slovenia by Tour de France bo tudi letos rekreativnim kolesarjem omogočila, da za en dan občutijo vzdušje profesionalnega kolesarstva na popolnoma zaprtih cestah, ob glasnem navijanju obiskovalcev in vrhunski organizaciji, ki jo poznamo z največjih svetovnih dirk.

Letape

Dogodek je edina uradna Tour de France izkušnja za rekreativne kolesarje in predstavlja veliko več kot športni izziv. Je praznik gibanja, skupnosti in navdiha, ki združuje kolesarje, njihove družine, navijače in vse ljubitelje aktivnega življenjskega sloga. Tudi obiskovalci, ki ne bodo sedli na kolo, bodo lahko uživali v spremljevalnem programu ter od blizu doživeli edinstveno energijo dogodka.

Letape

Varnost je del vsake dobre vožnje

Merkur zavarovalnica kot imenski partner dogodka posebno pozornost namenja varnemu kolesarjenju. Skupaj z organizatorji skozi Akademijo kolesarstva Mateja Mohoriča spodbuja odgovorno ravnanje v prometu, pravilno pripravo na vožnjo in ozaveščanje o pomenu prometne varnosti.

Akademija kolesarjem približuje uporabne nasvete in praktična znanja, ki lahko pomembno prispevajo k varnejši vožnji. Sporočilo je preprosto - najboljša kolesarska izkušnja ni le razburljiva, ampak predvsem varna.

Letape

Več kot športno partnerstvo

Partnerstvo Merkur zavarovalnice z dogodkom presega podporo športni prireditvi. Temelji na skupnih vrednotah, in sicer zdravem življenjskem slogu, preventivi, vztrajnosti in povezovanju ljudi skozi šport.

Pomemben del partnerstva predstavlja tudi družbena odgovornost. Del sponzorskih sredstev Merkur zavarovalnica namenja Fundaciji Mateja Mohoriča, ki podpira razvoj mladih perspektivnih kolesarjev ter socialno šibkejšim otrokom in mladim omogoča lažji dostop do kolesarskega športa. S tem partnerstvo ustvarja dolgoročen pozitiven vpliv, saj prispeva k razvoju prihodnjih generacij slovenskega kolesarstva in spodbuja enake možnosti za vse.

Letape

Merkur zavarovalnica L'Étape Slovenia by Tour de France tako ni le športni dogodek. Je praznik gibanja, varnosti, skupnosti in navdiha, ki za en konec tedna Kranj postavi na zemljevid največjih kolesarskih zgodb ter obiskovalcem približa občutek legendarnega Tour de France.


Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Merkur.

kranj Tour de France L'Étape Slovenia
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