Po potresu: 'Ko ljudje ostanejo brez vsega, začne naraščati tudi nevarnost'

Po dveh poletih Falcona v Turčijo je bila okoli osmih zvečer celotna ekipa končno doma. Vedeli smo, da bo zelo hudo, a takšnih razsežnosti si ne more predstavljati nihče, so po eni najzahtevnejših misij pripovedovali še vidno pretreseni. "Preiskovali smo objekte, v katerih naj bi bilo 200 oseb. Od teh so jih rešili samo šest. Podrle so se bolnišnice in šole," je povedal vodja reševalne enote Blaž Turk. "Pokrajine ni več. Mesto, večje od Ljubljane, ne obstaja več," je dodal medicinski tehnik Aleksander Zlatar.

Tla so tresli popotresni sunki, premikanje je bilo oteženo, za slabih 200 kilometrov so potrebovali tudi osem ur, pove Turk. A tisto, kar najbolj zadene: "Vsi ti mrtvi, na cesti je veliko trupel, od njih pa se poslavljajo kar na pločnikih," je povedal Turk.

"Ko so vsaj trije psi potrdili najdbo, smo delo prepustili reševalnim službam"

Ekipa je bila sicer ves čas izjemno motivirana, pripravljena tudi tvegati, da pomaga. Na odlično opravljeno nalogo je po pristanku glasno opozoril tudi eden od sedmih kosmatih junakov. Njihovi smrčki so v prvih dneh po potresu ključnega pomena. Izurjeni so za zaznavanje vonja živega človeka. Medtem ko so večji psi preskakovali okna in plezali po objektih, so manjši prečesavali ožine.

"Ob vsaki najdbi smo seveda vse pse, ki smo jih imeli takrat na delovišču, spustili na izvor vonja," pojasnjuje vodnik reševalnega psa Tomaž Dražumerič. "Ko so vsaj trije psi potrdili najdbo, smo delo prepustili reševalnim službam," je dodal Dražumerič.

Zaradi svoje požrtvovalnosti na težkem terenu se jih je pet poškodovalo, nekateri so dobili šive. "Ogromno glaževine, kovinskih ostrih predmetov, kovinskih palic, armaturnih palic in mrež, to je za psa zelo zahtevno za gibanje. Pes bi vseeno šel, tudi po treh tacah, ker jim je tako dobro delati in niti ne čutijo bolečine, ampak na teren ne pošiljamo psa s porezano taco," pojasnjuje Dražumerič.