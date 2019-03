Ko Maribor postane središče ustvarjanja

Trgovine Art, v sodelovanju z nakupovalnim središčem Europark, že sedmo leto zapored organizirajo »Europarkov kreativni teden z Artom«.Največji ustvarjalni dogodek v Sloveniji se bo letos odvijal med 11. in 16. Marcem, v prvem nadstropju nakupovalnega središča Europark. Organizatorji ponujajo razgibano dogajanje, sproščeno druženje in veliko kreativnega znanja.

Delavnice za vse ljubitelje ustvarjanja

Kreativni teden, ki vsako leto pritegne številne amaterske in profesionalne ustvarjalce, je odlična priložnost za obnovitev in širjenje ustvarjalnega znanja, ob prijetnem in sproščenem druženju s priznanimi ustvarjalci in ostalimi navdušenimi obiskovalci. Delavnice so primerne tako za popolne začetnike, kot za izkušene umetnike. Udeleženci bodo raziskovali nove trende, spoznali priznane ustvarjalce in atraktivne tehnike z različnih področij ustvarjanja, kot so nakit, oblikovanje, moda, slikarstvo in še veliko več.

Prijave na delavnice že potekajo in so možne na spletni strani www.bead.si.