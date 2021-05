»Ko mažemo, zmažemo!« z Lukom Dončićem

Karakterno večno mlada, ambiciozna, razvojno in pozitivno naravnana blagovna znamka Poli je letos spomladi svojo družino povečala za novega člana, Poli paté. Poli paté je noro okusna pašteta, prijetnega vonja in mazljive strukture. Je najvišje kakovosti, kot to pritiče vsem izdelkom pod blagovno znamko Poli, brez E-jev in aditivov ter z visokim deležem najkakovostnejšega piščančjega mesa slovenskega porekla.

Najprej so analizirali trg in vprašali zaposlene ter potrošnike

Pred odločitvijo, ali razvijati nov produkt v povsem novi kategoriji, so v Perutnini Ptuj najprej pregledali in analizirali tržni potencial v regiji in izvedli raziskave v celotni regiji: od fokusnih skupin do testiranj okusa in drugih lastnosti izdelka. Namen raziskav je bil izvedeti, kaj je v očeh potrošnika t.i. idealna pašteta in se temu idealu z novim izdelkom Poli pate tudi maksimalno približati.

Poli paté v treh okusih in treh različnih gramaturah

Nove paštete Poli pate lahko poskusite od konca aprila v treh različnih okusih in gramaturah: 95-, 45- in 27-gramskih pakiranjih.