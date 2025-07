Ko med počitnicami ustvariš svoj računalniški program ali sestaviš čisto svoj stroj

Poletne počitince so čas, ko lahko odkrivamo nove svetove. Nekateri šolarji potujejo v daljne kraje, drugi pa so se naučili potovati v prihodnost. To so tisti, ki med poletjem obiščejo delavnice in tabore fakutlet, na katerih morda odkrijejo svoj bodoči poklic, s tem pa ustvarjajo tudi lepšo prihodnost za vse nas. To, da faklutete poleti odprejo vrata tudi bodočim študentom, namreč zagotavlja, da talenti ne bodo ostali neodkriti.