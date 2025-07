Ko mladi odložijo pametne telefone in razvijajo podjetniške ideje

Mladi dijaki te dni razbijajo mit o tem, da jih med počitnicami zanimajo le telefoni in poležavanje na kavču. Udeleženci brezplačne poletne šole, ki so se odpovedali telefonom, se te dni prostovoljno učijo o financah, poslovnih odnosih in razvijajo svojo prvo podjetniško idejo. S čim so mlade prepričali organizatorji, kje vse bodo takšni programi še na voljo in kdo je pri rosnih 18 letih že razvil podjetniško idejo?