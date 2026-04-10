Ko moda sreča ustvarjalnost: Deichmann navdušil z novo pomladno-poletno kolekcijo

V navdihujočem ambientu NEUbara so se gostje prepustili raziskovanju najnovejših trendov, obenem pa skozi ustvarjalno delavnico moodboardov odkrivali svoj osebni modni izraz. Dogodek je potekal v posebnem letu, saj Deichmann v Sloveniji praznuje 20 let prisotnosti.

Nova kolekcija pomlad/poletje 2026 temelji na kontrastih – prepleta igrivost in sofisticiranost, nežnost in drznost. V ospredju so balerinke s pasčki, romantični modeli z nizko peto in pentljami ter brezčasni mokasini, ki ostajajo sinonim za eleganco. Kolekcijo dopolnjujejo lahkotne superge za vsakodnevno gibanje, sproščene espadrile ter sandali in natikači za različne priložnosti – od mestnih ulic do poletnih pobegov.

Poseben poudarek je tudi na modnih dodatkih, kjer so v ospredju nežne pastelne torbice, ki dopolnijo vsak stajling in omogočajo individualen izraz. Kolekcija je zasnovana za dinamičen vsakdan in posebne trenutke, od jutra do večera.