Evropa, quo vadis? Ko morilec otrok postaja junak in vzornik

Sociolog Emmmanuel Casajus z Univerze Paris Diderot že leta preučuje skrajno desne skupine. Pravi, da se kulturni boj krepi, ideje in simboli prihajajo iz poganske mitologije (povsod je priljubljena nordijska), iz krščanstva, poganja jih antisemitizem, so proti migrantom, proti republiki, obsedeni z lastno nacijo, so proti istospolnim porokam, naklonjeni fašistični ideologiji.

V Nemčiji sta učitelja morala zapustiti šolo, potem ko so pritiski postali neznosni. Pozvali so k lovu nanju, jima fizično grozili. Vse to zato, ker sta vodstvo šole z javnim pismom opozorila na vse slabše razmere v šoli. Otroci so se pozdravljali s hitlerjevskim pozdravom z dvignjeno desnico, risali kljukaste križe, širili antisemitske vsebine, govorili, da je holokavst izmišljen. Otroci kot otroci, ponavljajo to, kar slišijo doma od staršev. Otroci večine teh stvari najbrž sploh dobro ne razumejo, ampak tudi njihovi starši jih zares ne. Je pa tako skoraj povsod na vzhodu Nemčije, kjer je bilo letos 30 do 40 odstotkov več prijav skrajnega desničarstva.

Pomembne volitve so v Španiji, veliko možnosti, da pride v vlado, ima skrajno desni Vox, ki že sovlada v 140 mestih. Tam že izganjajo za njih sporne predstave, celo risanko Kozmoblisk so nekje prepovedali, ker se v njej poljubita ženski. Izginjajo oddelki za enakopravnost in okolje. Če zmagajo, obljubljajo takojšen izstop iz vseh okoljskih sporazumov in organizacij. Zavzemajo se za terapije za ozdravitev homoseksualnosti, spolna vzgoja ne sodi v šolo, spolnega nasilja po njihovem ni, so proti splavu. Strah je Katalonce, že omemba pravice do samoodločbe bo lahko pomenila dolgoleten zapor. Finska, minister v novi desni vladi je vendarle moral odstopiti, znan je po podpori neonacističnim shodom, podnebno krizo pa bi reševal s podnebnimi splavi. Se pravi, v Afriki naj bo čim več splavov, da ne bo tolikšnega navala na Evropo, ko bo tam zaradi podnebnih sprememb že postajalo nemogoče živeti. Finski minister je res odstopil. To, kar bi morali razumeti, pa je, da gremo v čase, ko politikom zaradi takih izjav ne bo več treba odstopati, ampak bodo nagrajeni. Tako kot so verjetno ocenili naši trije junaki, evropski poslanci, da so morda vseeno nekoliko prehiteli razvoj dogodkov.

Pri glasovanju v Evropskem parlamentu o resoluciji, ki je obsodila izjavo obsojenega hrvaškega vojnega zločinca Daria Kordića , ki so ga pogojno izpustili po 17 letih v zaporu. Izjavil je, da bi vse še enkrat ponovil. Se pravi, še enkrat bi klal otroke, starce. Obsojen je bil zaradi sodelovanja pri pokolu najmanj 100 ljudi v vasi Ahmiči leta 1993. Za resolucijo je glasovala ogromna večina poslancev. Med peščico, ki je glasovala proti, so bili tudi trije naši poslanci. Ki so si potem sicer premislili in vsi trije trdijo, da so se pri glasovanju zmotili.

Nedavni nemiri v Franciji so značilni in odzvanjajo številne probleme po Evropi. In vsi jih in jih bodo, kot slab vzor, izrabljali za zaostritev represije, za trde ukrepe.

Če se vrnem nekoliko v preteklost, v čisto osebno zgodovino in izkušnjo.

Moji prijatelji v Parizu, ko sem tam, leta nazaj preživela nekaj mesecev, so bili živahna druščina. Nekoč so sredi noči poskusili splezati v Luksemburški park, ki je obdan z visoko ograjo in je bil seveda zaprt. Pri tem so jih zalotili policisti. Med plezalci so bili vse sorte ljudje, Francozi, ne Francozi, fantje, dekleta. Vsi pa so o dogodku govorili nekako neradi in ob tem zmajevali z glavo. V bistvu jih je presenetila izjemna surovost policistov. Ki je bila precej hujša, kot je bila takrat izkušnja Francoza na obisku v Sloveniji. Ko so ga ponoči ustavili policisti, ker je nevarno vijugal s kolesom, so bili korektni, malo so samo ponoreli, ko jim je v polomljeni slovenščini pojasnjeval, da je Francoz in so mislili, da jih zafrkava.

Francoski policisti so v Evropi vedno veljali za zelo grobe. Tako kot tudi francoski zapori, ki so v marsičem podobni najbolj razvpitim ameriškim zaporom. O tem obstajajo pričanja, knjige ljudi, ki so nekoč delali v njih. To je ena od značilnosti nedavnih uporov v Franciji. Brutalnost policije, v kateri imajo od leta 2017 tudi prometni policisti strelno orožje. In 17-letnega Nahela so ubili policisti pri nadzoru prometa. Žalostno, ampak značilno je, da policija v Franciji, pa verjetno je še marsikje tako, daje zaposlitev vedno več otrokom priseljencev.