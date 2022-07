Si predstavljate, da 42 let živite kot moški, si zgradite kariero, osnujete družino, imate otroke in ste uspešni v tem, kar počnete? Potem pa se neki zimski večer vse spremeni. Prav to se je zgodilo Lii Bordon. Lia se je rodila kot moški, zdaj pa končno diha s polnimi pljuči kot ženska, tudi uradno. Kako je potekal njen prehod iz moškega v žensko, kako so to sprejeli žena, otroci in prijatelji ter kaj kot ženska najraje počne?