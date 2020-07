Ko nakazilo ne more počakati do naslednjega dne, uporabite Flik

Flik se poveže z vašim obstoječim bančnim računom in deluje na napravah z operacijskim sistemom Android in iOS.

Če si želite olajšati naslednje nakazilo, si lahko Flik aktivirate v nekaj minutah. Za aktivacijo potrebujete samo pametni telefon, svojo davčno številko in številko bančnega računa.

Če ste stranka NKBM, SKB, Gorenjske banke, Sberbank, Addiko Bank, BKS Bank, Sparkasse, Deželne banke Slovenije, LON ali Primorske hranilnice Vipava, za uporabo Flika prenesite aplikacijo Flik.

Če ste stranka NLB, Intese Sanpaolo Bank, Abanke ali Delavske hranilnice, pa Flik aktivirajte v mobilni banki oz. mobilni denarnici svoje banke.

Flik deluje tudi, ko je vaša banka že zaprta

Glavna prednost Flika so transakcije, ki potekajo tudi, ko so banke že zaprte – pozno popoldne, zvečer, med vikendi in prazniki. Ne glede na to, kdaj denar pošljete preko Flika, bo ta na prejemnikov bančni račun prispel v nekaj sekundah. Idealno za situacije, ko morate nekomu na hitro vrniti denar, če na blagajni ugotovite, da na računu nimate dovolj denarja ali pa hočete s prijatelji razdeliti račun za pijačo.