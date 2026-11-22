Zakaj nekateri odlašajo z obiskom zdravnika? Katere opozorilne znake najpogosteje spregledajo? Kako se spreminja zdravljenje raka in kaj se zgodi s človekom, ko izve za diagnozo? V oddaji Svet na Kanalu A smo gostili Jaka Jakopiča, nekdanjega profesionalnega nogometaša, ki je pri 24 letih zbolel za Hodgkinovim limfomom in danes deluje v društvu OnkoMan, ter doktorico Janko Čarman, specialistko radioterapije in onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

V Svetovem studiu sta gostovala zmagovalec bitke z rakom in zdravnica, ki moškim dajeta enotno sporočilo: skrbite za svoje zdravje in ne bojte se zdravnikov. FOTO: Svet na Kanalu A

Osebni zgodbi Jaka Jakopiča in nasvetom zdravnice Janke Čarman lahko prisluhnete v videu na vrhu članka.

Jakopič se je kot nogometaš počutil nepremagljivega. Sanjal je o veliki karieri, ki jo je praktično že imel na dosegu roke, saj je pri osemnajstih letih podpisal prvo profesionalno pogodbo. Kmalu pa je z nogometnega igrišča pristal na Onkološkem inštitutu: "Moški nasploh smo tisti, ki se jim nič ne more zgoditi, nerodno jim je iti k zdravniku, ker jih je sram pokazati bule," svojo pripoved začenja podpredsednik društva OnkoMan. Prvi znak bolezni je bila srbeča koža, ki jo je pripisoval pranju dresa na klubu, kjer so se menjavali mehčalci in pralni praški. Pojavila se je tudi bula na prsnem košu, ki so jo v ekipi obravnavali kot udarec ali hematom. Dokončno ga je k zdravnici pripeljal slab sluh: "Začel sem čutiti pritisk v ušesih. Ko je zdravnica rekla, da nimam masla v ušesih, sem moral pokazati in priznati svojo šibkost ter povedati za bule. Zdravnica me je nemudoma poslala na Onkološki inštitut, kjer pa sem začel novo tekmo." K pravočasnim pregledom in ozaveščanju o raku prostate in mod poziva tudi strokovnjakinja Janka Čarman z Onkološkega inštituta: "Če pride do novo nastale spremembe, neke zatrdline, ki vztraja in se veča, je potreben posvet. Ampak to ni enostavno, saj na primer pri zgodnji fazi raka prostate moški nimajo težav ali pa so te povezane z drugimi boleznimi."

Ogromno vrst raka je ozdravljivih, le k zdravniku pojdite, pravi onkologinja Janka Čarman. FOTO: Svet na Kanalu A

Prav v društvu OnkoMan moške spodbujajo k pogovoru in razbijanju stigme, povezane z rakom. Jakopičeva zgodba je marsikoga spodbudila, da je odšel na pregled: "Moške najboljše opiše beseda rak. Čvrst oklep, čvrsta zunanjost in mehka notranjost. S svojimi zgodbami in svojim vzgledom si želimo krhati to lupino, da pridemo do moških, da pridejo prej na pregled." Dodaja, da mu je največji izziv predstavljalo obdobje po zdravljenju, ko je postal zdrav. "Med boleznijo se ogromno ljudi ukvarja s tabo. Okolica ti je v podporo. Ampak enkrat, ko si zdrav, si pa enak med enakimi. Med zdravljenjem sem izgubil devet kilogramov mišične mase. Nisem več imel predstave, da se bom še kdaj koli vrnil v nogomet," iskreno priznava.

Jaka Jakopič: "K zdravniku nisem šel zaradi bul po telesu, pač pa zaradi masla v ušesu." FOTO: Svet na Kanalu A