Zakaj nekateri odlašajo z obiskom zdravnika? Katere opozorilne znake najpogosteje spregledajo? Kako se spreminja zdravljenje raka in kaj se zgodi s človekom, ko izve za diagnozo? V oddaji Svet na Kanalu A smo gostili Jaka Jakopiča, nekdanjega profesionalnega nogometaša, ki je pri 24 letih zbolel za Hodgkinovim limfomom in danes deluje v društvu OnkoMan, ter doktorico Janko Čarman, specialistko radioterapije in onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.
Jakopič se je kot nogometaš počutil nepremagljivega. Sanjal je o veliki karieri, ki jo je praktično že imel na dosegu roke, saj je pri osemnajstih letih podpisal prvo profesionalno pogodbo. Kmalu pa je z nogometnega igrišča pristal na Onkološkem inštitutu: "Moški nasploh smo tisti, ki se jim nič ne more zgoditi, nerodno jim je iti k zdravniku, ker jih je sram pokazati bule," svojo pripoved začenja podpredsednik društva OnkoMan. Prvi znak bolezni je bila srbeča koža, ki jo je pripisoval pranju dresa na klubu, kjer so se menjavali mehčalci in pralni praški. Pojavila se je tudi bula na prsnem košu, ki so jo v ekipi obravnavali kot udarec ali hematom. Dokončno ga je k zdravnici pripeljal slab sluh: "Začel sem čutiti pritisk v ušesih. Ko je zdravnica rekla, da nimam masla v ušesih, sem moral pokazati in priznati svojo šibkost ter povedati za bule. Zdravnica me je nemudoma poslala na Onkološki inštitut, kjer pa sem začel novo tekmo."
K pravočasnim pregledom in ozaveščanju o raku prostate in mod poziva tudi strokovnjakinja Janka Čarman z Onkološkega inštituta: "Če pride do novo nastale spremembe, neke zatrdline, ki vztraja in se veča, je potreben posvet. Ampak to ni enostavno, saj na primer pri zgodnji fazi raka prostate moški nimajo težav ali pa so te povezane z drugimi boleznimi."
Prav v društvu OnkoMan moške spodbujajo k pogovoru in razbijanju stigme, povezane z rakom. Jakopičeva zgodba je marsikoga spodbudila, da je odšel na pregled: "Moške najboljše opiše beseda rak. Čvrst oklep, čvrsta zunanjost in mehka notranjost. S svojimi zgodbami in svojim vzgledom si želimo krhati to lupino, da pridemo do moških, da pridejo prej na pregled." Dodaja, da mu je največji izziv predstavljalo obdobje po zdravljenju, ko je postal zdrav. "Med boleznijo se ogromno ljudi ukvarja s tabo. Okolica ti je v podporo. Ampak enkrat, ko si zdrav, si pa enak med enakimi. Med zdravljenjem sem izgubil devet kilogramov mišične mase. Nisem več imel predstave, da se bom še kdaj koli vrnil v nogomet," iskreno priznava.
"Zdravljenje ima dva cilja. Seveda je ena stvar ozdravitev, torej preživetje. To je tisti prvi cilj in ta je takrat najbolj pomemben, ko nekdo zboli z rakom. Drug cilj, ki pa morda v tistem trenutku ni toliko od spredaj, ampak je na dolgi rok vsaj tako pomemben, je pa kakovost življenja. Moški lahko res dolgo živijo. To preživetje je odlično in preživetje je dolgo," pa poudarja zdravnica. Z napredkom medicine sta se namreč izboljšali tako diagnostika kot zdravljenje.
Morda je največja zmota, da je pogum v tem, da smo lahko kos bolečini in o težavah molčimo. Včasih je največji pogum prav v tem, da si priznamo, da potrebujemo pomoč. Movember nas spominja, da skrb za zdravje ni znak šibkosti. In da lahko pravočasen obisk zdravnika pomembno spremeni potek bolezni.
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