Ko nosimo nekaj, kar 'ni naše'

" Na primer, ko mati zaradi lastnih nezaceljenih ran ni zmožna začutiti svojega otroka v njegovih potrebah, ko je navznoter otopela, bo otrok to čutil – in skušal z vsemi močmi prilagoditi sebe, da bo v tem odnosu preživel. Ena najmočnejših sil v otroštvu je potreba po ohranitvi stika s skrbnikom. Ta notranja iznajdljivost otrokovega telesa in psihe postane strategija preživetja – in hkrati tudi temelj za poznejše težave v samopodobi, odnosih ali zdravju. "

Ko govorimo o medgeneracijski travmi, imamo v mislih globoke posledice, ki jih travmatične izkušnje pustijo v posamezniku in ki se lahko prenesejo na otroke in vnuke, tudi če ti sami niso doživeli nobenega katastrofalnega dogodka, pojasni profesorica socialne psihologije, raziskovalka in terapevtka Metka Kuhar . Prenos se zgodi skozi odnos, skozi način, kako starši zaznavajo in doživljajo svet, kako čutijo sebe in druge, kako se odzivajo na otroka.

Travma ni zgolj izkušnja iz preteklosti – je pogosto vzorec, ki se ponavlja v sedanjosti in vnaša napetost, stisko, konflikte in bolečino tja, kjer bi morala biti povezanost.

Najgloblje rane so pogosto nevidne

Ena najbolj razdiralnih kolektivnih travm je nedvomno vojna – ne le zaradi nasilja, smrti in razseljevanja, temveč zato, ker temeljito poruši občutek zaupanja v svet in ljudi. " Ko se pretrga osnovni občutek varnosti, ki je ključen za psihološki in telesni razvoj, to pusti posledice, ki segajo globoko v naslednje rodove. V raziskavi, ki sem jo vodila na Hrvaškem, smo opazili, da so se posledice vojne kazale tudi pri mladih, ki sami vojne niso doživeli – a so jo živeli skozi napetost v družini, molk, izbruhe jeze brez očitnega razloga, nezmožnost izražanja čustev in prekinjene odnose, " opiše Kuharjeva.

Travma pa ni zgolj izkušnja iz preteklosti – je pogosto vzorec, ki se ponavlja v sedanjosti in vnaša napetost, stisko, konflikte in bolečino tja, kjer bi morala biti povezanost. Zato ni nujno, da so najhujše posledice povezane z vojnimi razmerami, pojasni naša sogovornica. " Pogosto so najgloblje rane nevidne – skrite v zgodnjem odnosu z mamo ali očetom, v pomanjkanju topline, v kritiki namesto sprejetosti, v tišini namesto razumevanja. Tam, kjer bi moral otrok začutiti: Dobro je, da sem, prav je, da čutim, varen si. Če teh sporočil ni, se telo in duševnost naučita preživeti – ne pa zares živeti. "

Dolgotrajno čustveno zanemarjanje, spolne zlorabe, alkoholizem, izsiljena migracija, institucionalno nasilje in generacijska revščina ... vse to lahko deluje " kot počasi kapljajoč strup, ki se sčasoma usede v telesne, vedenjske in čustvene odzive posameznika, " še doda.

Čeprav ima vojna velik simbolni in realni vpliv, pa najmočnejše in najbolj oblikujoče travme po njenih besedah pogosto nastanejo prav v družini. " Še posebej zelo zgodaj – v prvih letih življenja, ko je otrok popolnoma odvisen od skrbnikov. Ko je mati čustveno odsotna, depresivna ali preplavljena z lastno bolečino, ko oče straši, izginja, tepe – se v otroku oblikuje notranji svet, ki temelji na strahu, sramu in osamljenosti. Takšna zgodnja travma ne rabi spektakularnega dogodka – lahko je tiha, ponavljajoča se, navidez "normalna", a prav zato še toliko bolj prežemajoča. "

'Kar se je nekoč zapisalo, se lahko tudi popravi ali izbriše'

Epigenetske raziskave, zlasti pionirsko delo dr. Rachel Yehuda z Mount Sinai Hospital v New Yorku, kažejo, da travmatične izkušnje ne vplivajo le na človekovo počutje, ampak dobesedno spremenijo način izražanja genov, povezanih s stresnim odzivom. "Yehudina ekipa je preučevala potomce preživelih holokavsta in odkrila, da imajo ti ljudje nižjo raven kortizola – stresnega hormona – enako kot njihovi starši, ki so doživeli ekstremno travmo. Nizke ravni kortizola so povezane s povečano ranljivostjo za posttravmatsko stresno motnjo (PTSM), kronično utrujenost, tesnobo in depresijo. Raziskovalci so izključili možnost, da bi šlo za vpliv vzgoje ali okolja po rojstvu – razlike v izražanju genov so bile prisotne že na biološki ravni, kar kaže na medgeneracijski prenos epigenetskih sprememb."

Posledice travmatičnih izkušenj se ne prenašajo le psihološko in vedenjsko, temveč tudi biološko – prek epigenetskih mehanizmov, izpostavi Kuharjeva. " To pomeni, da lahko dolgotrajen stres, nasilje, izguba ali strah spremenijo način, kako se določeni geni izražajo, ne da bi se spremenila sama DNK. Te epigenetske spremembe se lahko prenesejo na naslednje generacije, kar je pokazala vrsta raziskav, tudi na ljudeh."

Epigenetika odpira pomembno spoznanje – da bolečina preteklih generacij lahko živi v telesu in duševnosti potomcev, ne kot usoda, ampak kot klic k ozaveščanju, k zdravljenju in k preobrazbi. Kar se je v genskem izrazu nekoč "zapisalo", se – ob sočutju, podpori in zavestnem delu na sebi – lahko tudi "prepiše".

Še bolj presunljiv primer prihaja iz laboratorija dr. Isabelle Mansuy na Univerzi v Zürichu. "V njenem znanem eksperimentu so moške miši izpostavili elektrošokom, ki so jih povezali z določenim vonjem po češnjevih cvetovih. Miši so se seveda naučile povezati vonj z nevarnostjo. Presenetljivo pa je bilo, da so njihovi potomci – ki niso nikoli doživeli šoka, niti niso bili vzgojeni s strani teh očetov – prav tako kazali močan odziv strahu ob izpostavljenosti temu vonju. Kasnejša analiza je pokazala epigenetske spremembe na genih, povezanih s sistemom vonja in stresnim odzivom, kar pomeni, da se je travma vtisnila v genetski spomin in se prenesla brez vedenjskega posredovanja. Takšni rezultati kažejo, da lahko travma dobesedno preoblikuje dedni zapis, ki se prenaša v naslednje generacije."

V eksperimentih dr. Mansuy so se posledice zgodnjih travmatičnih izkušenj pri miših prenašale vsaj štiri generacije naprej. Vendar pa dobra novica prihaja iz iste raziskave, poudari Kuharjeva. "Raziskovalci so nato s spremembo okolja (npr. bolj varno, negujoče okolje) in tudi z določenimi prehranskimi dodatki, ki vplivajo na epigenetske procese, uspeli postopno zmanjšati vedenjske simptome in normalizirati biološke markerje. To pomeni, da epigenetske oznake niso dokončne – niso kot tatu, ampak bolj kot svinčnik: kar se je nekoč zapisalo v genski izraz, se ob primernih pogojih lahko tudi popravi ali izbriše. Prav to je ključno sporočilo sodobne znanosti o travmi: travma ni obsodba, je povabilo k ozaveščanju in celjenju."