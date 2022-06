Ko odpadek dobi novo življenje

Vsi vemo, da ima ločevanje odpadkov smisel le, če je na drugi strani nekdo, ki zbrane odpadke predela v material za ponovno uporabo in mu vdihne novo življenje. Takšna je tudi slovenska Radenska, ki velik del svojih izdelkov ponuja v embalaži iz recikliranih materialov.

Ko na odpadke pogledamo s srcem, vidimo material za ponovno uprabo Znani rek pravi, da se stvari spremenijo, ko spremenimo svoj pogled nanje. V Radenski so zato ubrali celovitejši pristop k njihovi embalaži. Uporabljene plastenke jim služijo kot material za nastanek novih in že v letu 2020 so začeli s polnjenjem Radenske Naturelle v 0,5 L plastenke iz recikliranega materiala. Da ne gre le za sledenje trendom, so dokazali s tem, da so v le dveh letih uspeli količino reciklirane embalaže še povečati – danes so v 100 % reciklirani embalaži vse njihove naravne mineralne vode (0,5 L).

Zelene plastenke iz plastenk, zbranih v Sloveniji

V Radenski so nam povedali, da je veliko uporabljene embalaže zbrane doma, v Sloveniji. Če boste kupili Radensko Kraljevi vrelec (Classic ali Medium) v reciklirani zeleni plastenki, je ta zagovotovo izdelana iz uporabljenih zelenih plastenk, ki smo jih Slovenci pravilno ločili v rumeni zabojnik. Ker zbiranje in polnjenje plastenk potekata v Sloveniji, je bistveno krajša tudi transportna pot, potrebna za izdelavo zelenih plastenk, s čimer v Radenski še dodatno zmanjšujejo svoj ogljični odtis.

Tudi vračljive steklenice so del krožnega gospodarstva Krožno gospodarjenje sicer za Radensko ni tako zelo nov koncept. V Radencih namreč že od začetka s svojim vodnim zakladom polnijo tudi steklenice, ki še danes obsegajo velik delež njihove ponudbe. Vračljive steklenice Radenske, ki jih sprejemajo v živilskih trgovinah, naprej presortirajo, jim odstranijo zamaške in jih temeljito operejo. Preden vrnjene steklenice znova napolnijo z Radensko, pa jih seveda pregledajo – na police se tako vrnejo le steklenice, ki so nepoškodovane in brezhibno očiščene.

Nasvet: Ko vračate steklenice, jih vrnite skupaj z zamaškom – tudi aluminijasti zamaški se reciklirajo in niso le odpad.