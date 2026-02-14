Ko olimpijka postane podjetnica: zgodba Ane Drev in Snow Monkeyja

Ana Drev je prav na Olimpijskih igrah leta 2018, takrat še kot aktivna tekmovalka, prvič resno testirala Snow Monkey termovke v ekstremnih razmerah, ko so se temperature spustile tudi pod –30 stopinj Celzija. Spominja se, da je bilo takrat tako mrzlo, da dekleta na treningih včasih sploh niso pila, saj si zaradi mraza niso upala sneti obraznih mask. "Včasih smo prinesle cel liter čaja nazaj in ga potem pile šele v avtobusu na poti nazaj v olimpijsko vas. Vsak košček kože smo imele pokrit, saj smo se bale ozeblin. Ko je bilo na dan tekme –15 stopinj Celzija, se nam je vsem zdelo že skoraj poletno toplo," v smehu doda Ana.

Nastop Ane Drev na Olimpijskih igrah 2018 v Južni Koreji. FOTO: Arhiv ponudnika

V tistih dneh so Snow Monkey termovke preizkušali tudi njeni smučarski kolegi in kolegice, ki so hitro in iskreno povedali, kaj deluje in kaj ne. "Mojim smučarskim kolegicam in kolegom sem neizmerno hvaležna, da so mi pomagali tako pri testiranju kot tudi pri promociji flašk. Njihova povratna informacija je bila včasih vredna več kot vsa moja – samemu sebi se namreč hitro zdiš pristranski."

Ana Drev skupaj z reprezentančnimi kolegicami. FOTO: Arhiv ponudnika

Po koncu kariere je Ana hitro in uspešno zamenjala bele strmine za podjetništvo. Pravi, da ji velikokrat ni bilo lahko, še posebej zato, ker ni imela podjetniških izkušenj. Velikokrat so jo rešile prav delovne navade, disciplina in vztrajnost, ki jih je pridobila v športu. Danes Snow Monkey velja za sodobno blagovno znamko, ki združuje vrhunsko kakovost in funkcionalnost, vse pa temelji na njeni lastni uporabniški izkušnji.

Ana danes v podjetju skrbi za razvoj novih produktov. FOTO: Arhiv ponudnika

Tokrat bo Anina vloga v Cortini drugačna. Skupaj z blagovno znamko Snow Monkey bo gostja Slovenske olimpijske hiše, kjer Snow Monkey v času iger nastopa kot uradna flaška Slovenske hiše in hkrati kot protokolarno darilo poslovnim partnerjem. Ana pravi, da ji zaupanje Olimpijskega komiteja Slovenije ogromno pomeni, saj ga razume kot potrditev, da Snow Monkey postaja zaupanja vredna in tudi mednarodno uveljavljena blagovna znamka.

Uradna flaška Slovenske olimpijske hiše v Cortini d’Ampezzo. FOTO: Arhiv ponudnika