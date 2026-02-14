Ko olimpijka postane podjetnica: zgodba Ane Drev in Snow Monkeyja

Ana Drev je prav na Olimpijskih igrah leta 2018, takrat še kot aktivna tekmovalka, prvič resno testirala Snow Monkey termovke v ekstremnih razmerah, ko so se temperature spustile tudi pod –30 stopinj Celzija. Spominja se, da je bilo takrat tako mrzlo, da dekleta na treningih včasih sploh niso pila, saj si zaradi mraza niso upala sneti obraznih mask.
"Včasih smo prinesle cel liter čaja nazaj in ga potem pile šele v avtobusu na poti nazaj v olimpijsko vas. Vsak košček kože smo imele pokrit, saj smo se bale ozeblin. Ko je bilo na dan tekme –15 stopinj Celzija, se nam je vsem zdelo že skoraj poletno toplo," v smehu doda Ana.
V tistih dneh so Snow Monkey termovke preizkušali tudi njeni smučarski kolegi in kolegice, ki so hitro in iskreno povedali, kaj deluje in kaj ne.
"Mojim smučarskim kolegicam in kolegom sem neizmerno hvaležna, da so mi pomagali tako pri testiranju kot tudi pri promociji flašk. Njihova povratna informacija je bila včasih vredna več kot vsa moja – samemu sebi se namreč hitro zdiš pristranski."
Po koncu kariere je Ana hitro in uspešno zamenjala bele strmine za podjetništvo. Pravi, da ji velikokrat ni bilo lahko, še posebej zato, ker ni imela podjetniških izkušenj. Velikokrat so jo rešile prav delovne navade, disciplina in vztrajnost, ki jih je pridobila v športu. Danes Snow Monkey velja za sodobno blagovno znamko, ki združuje vrhunsko kakovost in funkcionalnost, vse pa temelji na njeni lastni uporabniški izkušnji.
Tokrat bo Anina vloga v Cortini drugačna. Skupaj z blagovno znamko Snow Monkey bo gostja Slovenske olimpijske hiše, kjer Snow Monkey v času iger nastopa kot uradna flaška Slovenske hiše in hkrati kot protokolarno darilo poslovnim partnerjem. Ana pravi, da ji zaupanje Olimpijskega komiteja Slovenije ogromno pomeni, saj ga razume kot potrditev, da Snow Monkey postaja zaupanja vredna in tudi mednarodno uveljavljena blagovna znamka.
Anina olimpijska pot se je simbolično začela prav v Italiji, ko je leta 2006 na Olimpijskih igrah v Torinu osvojila 9. mesto v veleslalomu. Ana poudarja, da alpski smučarji več kot 200 dni na leto preživijo v zimskih razmerah, zato je topla pijača ključnega pomena za ustrezno hidracijo – še posebej pri temperaturah pod lediščem, ko tekočina v običajnih bidonih hitro zmrzne. Snow Monkey je tako nastal iz zelo konkretne potrebe športnice po kakovostnem, zanesljivem in enostavnem bidonu, ki omogoča pitje tudi brez snemanja rokavic.
Čeprav Ana danes termovke ne uporablja več v enakih razmerah kot nekoč, ji še vedno pride zelo prav.
"Moje življenje se ne odvija več zunaj, v zasneženem in mrzlem okolju, kar včasih malce pogrešam, saj sem vedno rekla, da sem otrok zime. Danes mi bolj prav pride poleti – ko sem na poti na sestanek in pustim flaško v avtu, me po nekaj urah še vedno pričaka ohlajena in sveža voda. Nekateri sodelavci, ki se vozijo k nam na Polzelo iz Ljubljane, pa pravijo, da jim je super, ko lahko po poti v miru spijejo toplo kavico, ki jo sama sicer pijem bolj poredko."
Ano smo pred odhodom v Cortino povprašali še, katera vloga se ji zdi zahtevnejša – biti profesionalna alpska smučarka ali podjetnica. Odgovor ni bil enoznačen:
"Biti smučarka je bila zame najlepša in hkrati najtežja vloga. V podjetništvo nisem šla zaradi želje postati podjetnica, temveč zato, da uresničim idejo, ki se mi je v glavi vrtela vrsto let. Če je ne bi udejanjila, bi mi bilo žal."
Naročnik oglasne vsebine je Savin d.o.o.