Slovenija

Pet dni na kmetiji brez telefona: 'Domov smo dobili drugega otroka'

Cerknica, 17. 05. 2026 21.14 pred 11 minutami 5 min branja 0

Avtor:
Urša Zupan
Poletni tabor s Petro Komidar

Deset otrok, ki so se pravkar spoznali, sredi noči teče kroge okrog hiše na vasi. Ne snemajo videov za TikTok in ne lovijo všečkov, ampak se igrajo "resnica ali izziv". Na poletnem taboru terapevtke Petre Komidar telefoni niso dovoljeni in prav zato, pravi, otroci hitro pokažejo drugačen obraz.

"Starši, predvsem najstnikov, me pogosto kličejo z vprašanjem: kako naj mu iz rok izpulim telefon?" pravi terapevtka Petra Komidar.

Ko je leta 2020 ustanovila zavod Satia, je izhajala predvsem iz svojih opažanj o družbi in odnosih med ljudmi. "Pogrešala sem povezanost, odgovornost, iskrenost do sebe in drugih ter sposobnost poslušanja. Želela sem pustiti nek pečat in ker imam dober občutek za ljudi in otroke, sem začela pri njih," pripoveduje.

Že sedmo leto zapored med poletnimi počitnicami organizira počitniške tabore za otroke in najstnike, kjer so telefoni, računalniki, tablice in pametne ure prepovedani. "Otroci, stari med 8 in 17 let, s seboj prinesejo le obleko, toaletne potrebščine in kakšno svojo igračo, če želijo. Imajo pa starši mojo telefonsko številko in če je to potrebno, se lahko slišimo. Jaz jim tudi kaj napišem ali pošljem kako slikico, da so pomirjeni."

Pet dni preživijo na kmetiji, približno 50 minut iz Ljubljane, obdani z neokrnjeno naravo in v stiku z živalmi. "Živimo v vasi s štirimi hišami, kjer ni nobenega prometa. Pogosto se pošalim, da imamo več živali kot ljudi. Pri nas se čas ustavi."

Takšno okolje ustvari pogoje za bolj naraven način bivanja – več gibanja, več neposrednega stika in več skupnih izkušenj. V ospredje stopijo odnosi, sodelovanje, povezovanje in igra – kar ni posredovano skozi ekran. "Na začetku jim pomagam prebiti led, imamo spoznavne igre, pogledat gremo, kje bodo spali – na voljo so jim hišni kino, drevesna hišica, šotori, trampolin ... Po kosilu imamo delavnico preživetvenih veščin, nato pa brez pripomočkov, v naravi, zamesijo kruh. Spečemo ga in se zvečer družimo ob ognju. V torek dopoldne se še malo tipamo, popoldne je pa že vse naše," se smeji.

Igrajo igre za socialne veščine, samozavest in sodelovanje. Veliko časa preživijo zunaj – v gozdu, na travnikih, ob Cerkniškem jezeru. Raziskujejo naravo, opazujejo živali, nekateri si celo privoščijo ledeno kopel. "Smo ena velika družina. Potiskam jih iz cone udobja, jih motiviram, da se vklopijo in čudovito je videti njihov potencial – sploh, ko jim vzameš telefone."

In če ste mislili, da je zdržati nekaj dni brez telefona zanje hudo, naša sogovornica pravi nasprotno. "Nikakršne krize nimajo. Otroci, ki pridejo k nam, vedo, kaj jih čaka, saj jih starši prej pripravijo. Svetujem jim, naj, če se le da, otrok s seboj pripelje družbo, da mu bo lažje. Prvi dan se še pogovarjajo o igricah in sprašujejo, kako bodo zdržali brez telefonov. Potem pa zelo hitro pozabijo nanje."

Ker je skupina majhna, vzdušje pa družinsko, se zelo povežejo, med njimi se stkejo prava prijateljstva in pogosto se dogovorijo, da se naslednje leto spet dobijo. "V 50 odstotkih se vračajo k meni, tudi po trikrat ali štirikrat so že prišli," je vesela.

Ker so skupaj 24 ur na dan, občasno pride tudi do konfliktov. "Ta najtežji del je zame izziv. Sama veliko dam na odnose, komunikacijo, spoštovanje in pošteno igro. To izžarevam in to čutijo. Pri nas nič ne izzveni, v primeru konflikta se usedemo, podebatiramo in razrešimo stvari. Opravičijo se, se objamejo in to se več ne ponovi."

Petra se z otroki veliko pogovarja in jih posluša. "Marsikaj slišim in potem tudi lažje razumem, zakaj otrok funkcionira tako, kot funkcionira. Velikokrat vidim, da starši otrokom premalo zaupajo. Ves čas poslušajo: pazi, ne delaj tega, padel boš ... Potem pa pri devetih letih ne znajo držati noža ali pa jih je strah sezuti čevlje."

Petra Komidar
FOTO: Zavod Satia

Skupino usmerja in vodi, otroke spoznava, spremlja dinamiko in se jim prilagaja. "Za razliko od šol ali drugih taborov pri nas ni tekmovanja, otroci se spodbujajo, motivirajo in si pomagajo. Skupek tega je, da se radi vračajo, starši pa mi zaupajo. Imam zelo veliko posluha, hkrati pa tudi jasne meje. Neko noč, na primer, je bilo že čez polnoč, jaz pa sem še pospravljala kuhinjo. Naenkrat zaslišim hrup. Pogledam na balkon: deset otrok teče kroge okrog hiše. Igrali so 'resnica ali izziv'. Eden je dobil nalogo, ostali pa so šli z njim iz solidarnosti. In naslednji dan so kljub temu, da niso spali, vsi lepo sodelovali na jutranji delavnici."

Veliko se pogovarjajo tudi o čustvih. Na delavnicah jih obišče Andrej Pešec in jim predava o odnosih, željah, ambicijah. Vsak tabor, vsak otrok prinese zgodbo, ki se Petri vtisne v srce in je hrana, ki jo drži pokonci, da pri tem delu vztraja. "Včasih slišiš stvari, ki ti sežejo do srca. Eden od otrok je nekoč jokal, da ne ve, ali ga ima mami sploh rada. Drugi me je ob odhodu domov objel in rekel, da si želi, da bi bila jaz njegova mama."

Ne telefona, otroci po njenih izkušnjah še najbolj pogrešajo svoje živali! "Na koncu mi pogosto rečejo: Pa saj sploh ni bilo težko! No, še vedno pa tretjina, ko jih vprašam, kaj bodo najprej naredili, ko pridejo domov, reče: Na telefon bom šel! In tudi to razumem. Pri nas vendarle ne gre za odvajanje od odvisnosti."

V petek, ko nastopi čas slovesa, naredijo predstavitev za starše, da tudi oni doživijo košček otrokove izkušnje. "Neverjetno je, kako se trudijo pri stvareh – včasih dobesedno do žuljev – in s kakšnim veseljem in iskricami v očeh potem staršem povejo, kaj so se naučili, kaj jim je uspelo. Pri nas gre za izkušnjo 'učenje z delom'. Otroci vidijo, kaj vse zmorejo sami, premikajo svoje meje in osebnostno rastejo."

Ko odidejo, Petra ponavadi dobi SMS staršev že iz avtomobila: 'Naš že spi!' "Seveda so utrujeni od tabora, kjer je bilo prelepo, da bi spali. Velikokrat pa mi starši rečejo tudi, da so domov dobili novega otroka!"

Po njenih besedah takšna izkušnja sama po sebi ne pomeni trajne spremembe življenjskega sloga, ponudi pa pomemben uvid: otrok se zelo hitro prilagodi drugačnemu ritmu ter znova vzpostavi stik s seboj in okoljem, če mu to omogočimo.

Sama sicer v tehnologiji ne vidi nič slabega, saj gre za sestavni del sveta, v katerem živimo. "Upiranje temu bi bil boj z mlini na veter. Tehnologija je orodje, ki nam lahko zelo pomaga. Na nas pa je, kako in koliko jo bomo uporabljali."

Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Evrovizija 2026 skozi oči modnega oblikovalca: trendi, šoki in presežki
Zakaj Evrovizija še vedno pomeni več, kot si mislimo?
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Rocketman
Delovna akcija
