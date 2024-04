Ko 64-letnik plača vse položnice, mu ne ostane za hrano

Kljub temu, da je trdo delal vse življenje in se je dneva upokojitve, tudi zaradi zdravstvenih težav, še kako veselil, danes 64-letnik iz Vodic z žalostjo v glasu pripoveduje, da je njegova upokojitev vse prej kot rožnata. Ko plača vse položnice, mu namreč konec meseca ne ostane za hrano, zato se je bil po pomoč primoran obrniti na Slovensko karitas. V humanitarni organizaciji sicer opozarjajo, da je ljudi v stiski vsako leto več, zato so ponovno začeli z akcijo 'Pomagajmo preživeti in živeti', ki je namenjena predvsem starejšim, ljudem z nizkimi prihodki in trajno nezaposljivim osebam.