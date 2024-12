Ko pomagate drugim, osrečite tudi sami sebe

Vedno je dobrodošla pomoč starejšim oziroma ranljivejšim ljudem. To so lahko vaši starši, stari starši, prijatelji, sosedje. Ponudite jim pomoč pri nakupih, gospodinjskih opravilih, odmetavanju snega okoli hiše ali bloka, prevozu, itd. Povabite jih na kavo in klepet ter jim s tem polepšajte dan. Razveselite jih lahko tudi s toplimi nogavicami ali copati .

Izkažite hvaležnost s pozornostjo

Dobro delo naredimo tudi s tem, ko nekomu pokažemo, da smo mu hvaležni. Bi se radi zahvalili sosedi, ki zaliva rože in hrani mačko, ko vas ni doma? Ali sosedu, ker vam vsakič prinese pošto, ki je pomotoma pristala v njegovem nabiralniku? Sosedi vrnite uslugo ali ji podarite lončnico. Sosedu pomagajte nesti vrečke iz trgovine ali pa ga povabite na partijo šaha, čaj in piškote.

Zahvalite se prostovoljnim gasilcem z Dobrimi piškoti za dobre ljudi

Posebno zahvalo in priznanje za svoji požrtvovalnost in srčnost si zaslužijo tudi prostovoljni gasilci in gasilke. Ti dobri možje so ves čas v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč, zato se nanje lahko vedno zanesemo. Pokažite svojo srčnost tudi vi in z nakupom Dobrih piškotov za dobre ljudi prispevajte k donaciji Gasilski zvezi Slovenije, ki ji bodo v SPAR-u namenili izkupiček od prodaje slastnih lešnikovih srčkov in tako podprli vstop mladih v gasilske vrste.