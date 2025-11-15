Ko popolnost zamenja nežnost do sebe

V okviru konference Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi, ki bo 3. decembra 2025 v ljubljanskem Centru Rog, bo eden od sklopov posvečen vprašanju, ki se dotika vsake ženske: kako v poplavi zahtev, nasvetov in idealov ohraniti notranje ravnovesje?

V poplavi nasvetov, diet in popolnih življenj na družbenih omrežjih je težko ohraniti stik s seboj. Pogovor Kako živeti uravnoteženo – telo, um in življenje bo pokazal, kako ženske lahko najdejo svoj ritem – brez občutka krivde, brez pritiska popolnosti.

Ravnovesje ni cilj, je način, kako živiš

Pogovor z gosti – dr. Leonom Bedračem, strokovnjakom za prehrano in klinično športno prehrano, Melito Kuhar, strokovnjakinjo za partnerske odnose in osebno rast, dr. Nežo Majdič, zdravnico fizikalne in rehabilitacijske medicine ter profesorico športne vzgoje Alenko Ružič Jovović bo vodila novinarka POP TV Špela Bezjak Zrim. Svoj pogled bo dodala tudi Jerica Zupan, ki bo delila svojo osebno zgodbo o preobrazbi. Med temami bodo prehrana, gibanje in črevesje, stres in odnosi ter kako v praksi ohraniti notranji mir, ko se življenje spreminja.

Strokovnjak za prehrano dr. Leon Bedrač: "Čeprav sem moški, se me perimenopavza dotika predvsem skozi razumevanje, kako pomembno je podpirati ženske v vseh obdobjih življenja. Ne gre le za biološko poglavje v življenju žensk, ampak za skupno človeško zgodbo. Vesel sem, da sodobna znanost presega ozko farmakološki pogled in vse bolj prepoznava pomen prehrane, gibanja in življenjskega sloga kot ključnih dejavnikov pri ohranjanju zdravja in kakovosti življenja v celotnem življenjskem ciklu ženske."

Zdravnica ter specialistka fiziatrije in rehabilitacijske medicine dr. Neža Majdič: "Skrb zase v (peri)menopavzi ni razvajanje. Je naravna potreba telesa, pomemben del preventive in obdobje, ko naj si ženska dovoli poskrbeti za svojo moč, zdravje in mir ... brez slabe vesti."

Profesorica športne vzgoje in ambasadorka zdravega načina življenja Alenka Ružič Jovović: "Razumevanje naravnih hormonskih sprememb nam daje moč, da obdobje (peri)menopavze živimo z vitalnostjo in ravnovesjem – ne pa, da ga le preživljamo. Ko s primernim življenjskim slogom telesu ponudimo podporo, ki jo potrebuje, postane to obdobje priložnost za novo ravnovesje in samozaupanje. Tako ne bomo samo dodajale leta življenju, ampak bomo letom dodale življenje!"

Strokovnjakinja za partnerske odnose in osebno rast Melita Kuhar: "Obdobje menopavze je kot preboj metulja iz ozkega kokona, ko lahko naposled razpre svoja čudovita krila in odleti na svobodo, tako se tudi ženska prelevi v prehodu skozi izzvenevanje rodnosti v modro in Svobodno Žensko, ki se zaveda svojih sprememb, modrosti, izkušenj in ljubezni do sebe."