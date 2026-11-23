Z nekemičnimi zasvojenostmi se ukvarjate že približno tri desetletja. Kako ste začeli?

Povod je bilo igralništvo v Novi Gorici. Na majhnem prostoru je bilo veliko velikih igralnic, ob tem pa so ljudje prihajali k nam s hudimi težavami zaradi igranja iger na srečo. Nekateri so bankrotirali, pojavljale so se depresije in tudi samomori. Ker smo že obravnavali zasvojenost z drogami, so nam predlagali, naj prevzamemo še to področje. Začeli smo zaradi potreb ljudi. Takrat je bilo v evropskem javnem zdravstvu takšnih obravnav zelo malo, pri nas pa so se pozneje učili tudi kolegi iz Hrvaške, Italije in Švice.

Od iger na srečo se je vaše delo razširilo tudi na težave, povezane z uporabo digitalnih tehnologij. Te so danes del našega vsakdana – kje pa je meja med uporabo in zasvojenostjo?

Poudarjam razliko med odvisnostjo od tehnologije, ker jo potrebujemo za delo in pridobivanje znanja, ter zasvojenostjo. To, da pri delu uporabljamo telefon ali računalnik, samo po sebi ni nekaj slabega. Potrebe po uporabi tehnologije bodo še naraščale. Pomembno pa je, kaj z njo počnemo. Ko pišem zahtevno poročilo ali otroci pripravljajo seminarsko nalogo, čez čas začutimo utrujenost in potrebo po premoru. Pri zabavi nas lahko isti zaslon pritegne povsem drugače. Posamezne vsebine so oblikovane tako, da želimo ob njih ostati vedno dlje. Pozorni moramo biti na to, koliko prostora ob uporabi tehnologije ostaja za druge dejavnosti in izkušnje.

Miha Kramli FOTO: Arhiv ponudnika

O pretirani uporabi zaslonov največkrat govorimo pri otrocih. Kako pa je pri odraslih?

Nobena generacija ni pred tem zaščitena. Težave opažamo tudi pri odraslih, celo pri ljudeh z zelo odgovornimi poklici. V obravnavi sem imel tudi starejšo gospo, ki je bila močno zasvojena in je potrebovala pomoč. Močna virtualna izkušnja lahko zmanjšuje zanimanje za izkušnje v resničnem svetu. Nekaj, kar nas je prej motiviralo, nam postane manj pomembno. Težave se lahko pokažejo tudi pri vsakdanjih obveznostih, ki zahtevajo zbranost, vztrajnost in doslednost. Zato to nikakor ni samo vprašanje vzgoje otrok, temveč tudi naših lastnih navad.

Zakaj imajo igre na srečo tako velik potencial za razvoj zasvojenosti?

Pri igranju ima pomembno vlogo dopamin, ki mu sam včasih rečem "poštar dobrega počutja". Ob vsakodnevnem igranju se lahko vse močneje utrjuje občutek, da se najbolje počutim prav takrat, ko igram. Igra tako dobiva vedno pomembnejše mesto v mojem življenju. Zato pri obravnavi poudarjam pomen drugih izkušenj: dolgih sprehodov, teka, plavanja, fizičnega dela. Pomembno je, da naše življenje zapolnjujejo različne dejavnosti, pri katerih smo dejavno vključeni v svoje okolje.

"Temu pravim polnjenje možganov z resničnim življenjem." - Miha Kramli

Kampanja "Stavi nase" spodbuja prav k gibanju in odhodu v naravo. Zakaj je to dvoje tako pomembno?

Ko igram košarko, zaznavam prostor, širino in globino. Ko tečem, čutim tresljaje. Ko zlagam drva, zaznavam njihovo težo in trdoto. Temu pravim polnjenje možganov z resničnim življenjem. Pri svojem delu zato poudarjam telesno dejavnost in ponovno povezovanje z naravo. Če več ur gledamo majhen zaslon, je naša pozornost usmerjena v omejen prostor. Zunaj pa so pred nami obzorje, širina in številni različni dražljaji. Pri uporabnikih, ki se ukvarjajo s športom, pogosto opažamo, da izbirajo fitnes. Tudi to je telesna dejavnost, vendar poteka v zaprtem prostoru. Zato jih spodbujamo tudi k odhodu na prosto in dejavnostim, pri katerih se ponovno povežejo z okoljem zunaj zaslonov.

Lahko preprečevanje zasvojenosti prepustimo samo posamezniku? Kakšno odgovornost imajo pri tem ponudniki in širša družba?

To je civilizacijski problem. Ni samo problem posameznika, družine ali ene države. Nanj bomo morali odgovoriti tudi na širši politični in zdravstveni ravni. Ne gre le za enega ponudnika. Nekatere oblike uporabe so postale družbeno sprejemljive, zato se moramo vprašanja lotiti poglobljeno. Začeti moramo že pri najmlajših ter pri vsebinah in izdelkih, ki jim jih ponujamo. Pomembno je, da otrok razvija lastno kritično mišljenje, cilje in ambicije. Če postaja predvsem nekritičen potrošnik, bo pozneje lažje sledil različnim obljubam, tudi obljubam o pravljičnih dobitkih. Človek, ki je spodbujen k samostojnemu razmišljanju, bo znal marsikatero ponudbo tudi zavrniti.

"To je civilizacijski problem. Ni samo problem posameznika, družine ali ene države." - Miha Kramli

Miha Kramli FOTO: Arhiv ponudnika

Sporočilo kampanje Stavi nase je preprosto: staviti nase pomeni zavestno nameniti čas svojemu življenju, počutju in dejavnostim, ki nas izpolnjujejo.

Po nekaterih raziskavah mladi do 30. leta zelo pogosto poročajo o težavah s prekomerno uporabo tehnologije, pri čemer ženske pogosteje navajajo nizko samopodobo, moški pa kronično utrujenost. Zato bodo E-stave novembra, ko obeležujemo svetovni mesec boja proti nekemičnim zasvojenostim, med katere sodijo tudi igre na srečo, na to opozorile tudi z ozaveščevalno kampanjo Stavi nase. Skozi zgodbe rekreativnih športnikov bodo javnost povabile k razmisleku o tem, koliko časa ob spremljanju življenj in dosežkov drugih namenimo sebi. Tekma se je že končala, telefon pa je še vedno v roki. Še enkrat si ogledamo odločilno akcijo in preberemo komentarje, medtem ko se večer počasi izteka, sprehod, ki smo si ga obljubili, pa preložimo na jutri. Vsak pravi navijač ve, kako močna sila je šport, ko navijamo za svoje najljubše športnike in klube, in prav to navdušenje želi kampanja Stavi nase prenesti v naš vsakdan, v trenutek, ko odložimo telefon in zapremo računalnik in tudi sami obujemo tekaške copate ali pokličemo prijatelja, s katerim se že dolgo dogovarjamo za košarko. V kampanji bodo E-stave povezale aktualne podatke o nekemičnih zasvojenostih in strokovne razmisleke terapevta Mihe Kramlija, vodje Centra za zdravljenje zasvojenosti v ZD Nova Gorica, ki se že približno tri desetletja ukvarja z nekemičnimi zasvojenostmi, z osebnimi zgodbami rekreativcev, ki ob vsakdanjih obveznostih vendarle najdejo prostor in čas za gibanje. Ob tem bodo odprle tudi vprašanje, kdaj digitalno razvedrilo preraste zdravo mero in začne posegati v temeljne dele našega življenja ter vse bolj določa, kako preživljamo svoj čas. E-stave bodo skozi kampanjo odprle tudi vprašanje nadzora in odgovornosti pri igrah na srečo, ki jih danes vse več ljudi igra na spletu.

Ko prosti čas ni več v naših rokah

Miha Kramli opozarja, da težav s pretirano uporabo digitalnih vsebin ne smemo povezovati samo z otroki in mladostniki. V svoji praksi se namreč vse pogosteje srečuje tudi z odraslimi in starejšimi, ki potrebujejo pomoč, in pravi, da pred digitalno zasvojenostjo ni varna nobena generacija. "To je civilizacijski problem. Ni več samo problem posameznika, družine ali posamezne države," opozarja Kramli, ki pomen preventive vidi na več ravneh, od družinskega okolja do širših družbenih ukrepov. To velja tudi za spletne igre na srečo, do katerih je mogoče prek telefona dostopati skoraj kjerkoli in kadarkoli. Pri igranju za denar, ki preraste meje zdrave zabave, so lahko posledice pogubne tako za družinski proračun, odnose z bližnjimi kot tudi za duševno zdravje. Ko posameznik svoje igranje vse težje nadzoruje, zaradi njega opušča druge obveznosti in z njim nadaljuje kljub negativnim posledicam, so to opozorilni znaki, ki jih je treba vzeti zelo resno. Kampanja bo zato ob odnosu do digitalnih vsebin opozorila tudi na tveganja in odgovornost, ki jo pri igrah na srečo nosijo prireditelji.

Prostor za gibanje in čas zase

Rekreacija ne zahteva veliko časa, zahteva pa kar nekaj volje. Začne se lahko s pol ure na svežem zraku po napornem dnevu, na znani tekaški poti, kjer po dolgem času opazimo, da se je zamenjal letni čas, s prijatelji, ki nas zvabijo od doma na staro igrišče, da se potem še več dni počutimo dobro.

"Ko igram košarko, zaznavam prostor, širino in globino. Ko tečem, zaznavam tresljaje. Ko zlagam drva, zaznavam trdoto, težo, različne dražljaje. Fizična aktivnost možgane polni z realnim življenjem." - Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v ZD Nova Gorica

Po podatkih septembrske raziskave Eurobarometra 26 odstotkov vprašanih prebivalcev Evropske unije navaja, da se za telesno vadbo odločajo zaradi izboljšanja duševnega zdravja ali zmanjšanja stresa. Hkrati pa 39 odstotkov vprašanih navaja, da se nikoli ne ukvarjajo s športom oziroma telesno vadbo.

Vsakdanji obrazi rekreacije

Zato bodo E-stave v kampanji, ki se bo odvila na družbenih omrežjih, predvsem mlade spodbujale, da obujejo športne copate in stavijo nase, na svoje zdravje in dobro počutje. Na družbenih omrežjih bodo sporočilo kampanje javnosti približali rekreativni športniki, ki bodo v seriji kratkih videov pokazali, kaj jim pomeni šport, kako ga vključujejo v svoj vsakdan in kaj jih spodbudi h gibanju tudi takrat, ko bi bilo lažje obsedeti na kavču. Njihove zgodbe bodo spodbuda in povabilo, da lahko vsak še danes poišče dejavnost, ki mu ustreza, in naredi prvi korak k bolj aktivnemu preživljanju prostega časa.

POTREBUJETE POMOČ?

Če pri sebi ali bližnjih prepoznate izgubo nadzora, se obrnite na Center za zdravljenje zasvojenosti ZD Nova Gorica. Pokličite 05 338 32 65