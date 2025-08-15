Ko potrebujemo prostor zase, je rešitev stik z naravo, umetnostjo in znanjem.

Društvo DISORA pod vodstvom Marijane Simonič razvija izobraževalne programe, ki temeljijo na naravi, umetnosti in notranjem razvoju. Skozi knjige, delavnice in osebna srečanja odpira prostor za razmislek, čutenje ter bolj zavesten odnos do sebe in sveta.

"Zdravje zame ni več ideal, ki ga lovim, ampak ravnovesje, ki ga vsak dan znova iščem," pravi Marijana Simonič, projektna vodja v Društvu DISORA in ustanoviteljica fundacije ISKRA PRIHODNOSTI.

"Živa knjiga znanja in upanja." Prav s tem stavkom bi lahko začeli pogovor o Društvu DISORA – organizaciji, ki že vrsto let razvija lastne programe in ponuja različna izobraževanja za odrasle. Pogovor počasi preide na njeno pisanje – področje, ki ga nikoli ni načrtovala, a prav z njim prejema največ odzivov. Marijana je danes prepoznana kot avtorica treh knjig, ki so nastale iz bogatih izkušenj, dolgoletnega dela z ljudmi in predvsem iz notranje potrebe, da deli, kar je sama izkusila. Vsaka knjiga se dotakne drugačnega, a temeljnega vidika človekovega razvoja. Bralka Mojca iz Slovenske Bistrice je o knjigi Moje potovanje zapisala: "Ob branju sem se večkrat dobesedno zjokala – ker sem se v njej prepoznala. Ker sem začutila, da nisem sama." Gre za globoko osebno izpoved, ki odpira prostor za razmislek, čustveno predelavo in osebno rast. Druga knjiga, Ostani mlad in zdrav, je polna praktičnih nasvetov za vsakdanjo vitalnost – govori o detox prehrani, čuječnosti, gibanju, prehrani brez sladkorja in naravnih ritualih, ki vračajo stik telesa z naravo. Bralcem ponuja navdih za vzpostavljanje ravnovesja in celostno skrb za zdrav življenjski slog. Tretja knjiga, Iluzija resničnosti in usoda človeka, se poglobi v sodobne izzive človeštva. Avtorica raziskuje, kaj sploh pomeni biti človek v času, ko prevladuje umetna inteligenca, algoritmi, transhumanizem in vse večja čustvena otopelost. Bralka Saša Einsiedler pravi: "V roke mi je prišla knjiga Iluzija resničnosti in usoda človeka. Takoj, ko sem začela brati, sem začutila, da se je ta knjiga skozi avtorico Marijano Simonič izlila. In že prvo poglavje mi je dalo misliti, kaj, če je vse, kar nas obkroža, vse, kar mi dojemamo kot našo resničnost, zgolj in samo iluzija? Knjigo sem pojedla, kot se reče v žargonu."

Fundacija ISKRA PRIHODNOSTI, ki jo vodi, ponuja različna izobraževanja za odrasle in otroke. Ustanovljena je z namenom, da spodbuja podjetniški duh, inovativnost in osebno rast med otroki in mladimi iz socialno ranljivih okolij. Fundacija si prizadeva omogočiti enakopravne priložnosti za razvoj idej, talentov in sposobnosti, ter prispevati k bolj vključujoči, pravični in ustvarjalni družbi. V okviru izobraževanj se dotakne tudi različnih tem - od finančne pismenosti do delavnice za zdrav način življenja, gozdne in likovne terapije. A kako izbrati med vsem tem? "V resnici ne gre za to, da izbereš. Gre za to, da začutiš, kje si trenutno. Nekateri pridejo po stik z naravo. Drugi, ker si ne upajo več pogledati v svojo denarnico," pove z nasmehom. Ko govori o tem, kaj pravzaprav pomeni finančna pismenost, Marijana poudari, da to ni zgolj razumevanje številk ali izračun obresti. "To je tema srčne vrednosti, pravi. Ko nekdo verjame, da si ne zasluži obilja, je vse drugo zaman." V okviru izobraževanj, ki jih pripravljajo, je finančna pismenost ena ključnih tem, poleg nasvetov za zdravo življenje, prehrano, naravno kozmetiko in čistila. Vsa ta področja vključujejo tudi delo z notranjimi prepričanji, krepitev zaupanja vase ter učenje konkretnih veščin: kako sestaviti osebni proračun, spremljati stroške, varčevati in – kar je za mnoge najzahtevnejše, si dovoliti sprejemati: bodisi pomoč, podporo ali obilje. Marsikdo pride na delavnice finančne pismenosti z željo, da bi uredil svoje finance – zase. A hitro se pokaže, da se pravi izzivi skrivajo globlje – v odnosu do otrok. "Veliko staršev pove, da si želijo, da bi poznali vrednost denarja, ter tudi doma govorili o tem. A kako naj otroku razložimo vrednost denarja, če nas je sram lastnih odločitev?" pripoveduje Marijana.

Na delavnicah se starši pogosto prvič opogumijo in priznajo, da jih ne strašijo številke – temveč odgovornost, ki jo nosijo kot vzor svojim otrokom. Prav v teh iskrenih pogovorih se pogosto rodi pomembna sprememba: želja, da bi svojim otrokom predali drugačno popotnico – takšno, ki temelji na znanju, odprtosti in zaupanju.

Zato izobražujemo otroke na poseben način – z učno metodo, ki je prilagojena vsaki ciljni skupini. Gozdna pedagogika spodbuja opazovanje, potrpežljivost, zaupanje v procese in spoštovanje naravnega ravnovesja. Finančna pismenost pa nas uči podobnega – samo na področju osebnih odločitev, ravnanja z denarjem in zaupanja vase. "Otroci se učijo skozi igro in v skupinah. Gozd jih nauči več kot vsaka tabla," doda. Skupine otrok, od 5 do 14 let, skozi igro, gibanje in stik z zemljo razvijajo čustveno inteligenco, se učijo sodelovanja in notranje moči. Vse poteka v duhu čuječnosti in naravne vedoželjnosti.

Z odraslimi Marijana pogosto vodi tudi individualna gozdna srečanja. Včasih gre zgolj za tih sprehod, opazovanje dreves in poslušanje vetra – trenutke, ko človek začuti, da je dovolj že to, da je. "Ni mistika, ni receptov. Samo prostor, kjer lahko zadihaš in spustiš, kar te teži," pravi tiho. Likovna terapija je ena izmed poti, ki jo razvijamo z namenom, da posamezniku omogočimo umik od vsakodnevnega pritiska – še posebej od pričakovanja, da moramo vse izraziti z besedami. V varnem ustvarjalnem prostoru se udeleženci preko barv, oblik in materialov srečajo s svojimi občutki – brez sodb in brez potrebe po končnem izdelku. Gre za proces, kjer ni pomembno, kako je nekaj videti, temveč kaj se v nas ob tem sproži. "Veliko ljudi šele ob ustvarjanju ugotovi, kaj jih v resnici boli ali razveseljuje," pripoveduje Marijana. Umetniški izraz postane tiho orodje za stik s sabo, za predelavo stresa, skrbi in notranjih napetosti. Likovna terapija ni o risanju – temveč o bivanju s sabo skozi ustvarjanje. Skozi pogovor se dotakneva tudi njenih energijskih izdelkov. Ustvarja energijski nakit in terapevtske slike, ki nastajajo intuitivno. "Ne gre za estetiko. Gre za energijo. Vsak kos nastane z namenom – da podpira, pomirja, spomni človeka, kdo je." Ob koncu omeni še fundacijo ISKRA PRIHODNOSTI, kjer skupaj z zaupanja vrednimi sodelavkami ustvarja podporno okolje za vse generacije. "Iskra prihodnosti ni le ime. Je obljuba," doda. In ta obljuba živi – v delavnicah, knjigah, naravi, odnosih in spoštljivem pristopu do vsakega posameznika. Fundacijo vodi Marijana Simonič kot predsednica, ob njej pa Doroteja Ruis (članica upravnega odbora) in Tanja Ribič (podpredsednica). Obe aktivno soustvarjata fundacijo kot snovalki idej in srčna vez med programi in ljudmi. S svojim občutkom za skupnost, podporo in povezovanje gradijo prostor, ki ni le izobraževalen – temveč globoko človeški.

icon-expand

Fundacija Iskra prihodnosti si prizadeva postati vodilna platforma za podporo mladim sanjam, kjer vsak otrok – ne glede na svoje ozadje – dobi priložnost, da razvije svoj potencial, zasije in pozitivno vpliva na svet.

