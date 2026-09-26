'Ko prvič vidiš tisti plus ...'

Nika Mori Markus je s partnerjem prejela diagnozo – neplodnost. "Je šok. Šok je najprej za partnerja oziroma zame, ko dobiš, da nekaj ni v redu s tabo. To je že prvo. Ne moreš dojeti, da dejansko ne funkcionira vse tako, kot bi moralo. Drugi šok je, da mogoče nikoli ne bo uspelo," se spominja.

Podala sta se na novo neznano pot – sledile so preiskave, pregledi, operacije, injekcije, hormonske terapije, bolečine, stres, postopek za postopkom in ogromno čakanja. Štiri leta brez uspehov.

"Zelo je težko. Zelo je boleče. Vsaka. Vsak neuspeh se čuti kot izguba. Te okolica mogoče ne razume, v čem si. Najprej dobivaš komentarje, kaj še čakata? Bosta že stara. Dajta se podvizati," je povedala sogovornica.

Na voljo sta imela šest postopkov, najslabši je bil decembra lani, ko zdravniki niso našli niti enega zarodka. Nika: "Sem bila precej poklapana in se je bilo težko pobrati. Ampak sem rekla, zdaj se moram takoj pobrati. Zdaj je treba takoj v akcijo. Jaz moram iti takoj v naslednji postopek. Jaz ne morem drugače, ker se bojim, da če bom preveč časa ležala, da se ne bom več pobrala."

Januarja letos sta znova poskusila in se odpravila v predzadnji postopek umetne oploditve. In takrat prvič zagledala plus na testu. In spet: "Popoln šok. Ne moreš si misliti, da je dejansko lahko končno uspelo. Dejansko, da se je tebi nasmehnila sreča, ker se počutim, da sva imela neizmerno srečo, da se nama je res po ne vem kakšnem čudežu to zgodilo."

Vsak šesti par ima težave z zanositvijo, neplodnih je približno 15 odstotkov parov. Vzrokov za to je več – motnje ovulacije, motnje v prehodnosti jajcevodov, spolno prenosljive okužbe, endometrioza, moške oblike neplodnosti, pa tudi starost para.

"Nekako kar polovica parov ima težave na moški strani, polovica pa na ženski strani, če rečemo ena tretjina samo ženska, ena tretjina samo moški, ena tretjina oba skupaj, pa smo na polovici," je o razširjenosti tovrstnih težav povedala doc. dr. Nina Jančar, dr. med., vodja oddelka za OBMP na UKC Ljubljana.

Pomembno je, da pari – še posebej starejši – čim hitreje poiščejo pomoč in ne čakajo predolgo. Pri zahtevnejših primerih je za zanositev potrebnih več postopkov, pri nekaterih pa do zanositve žal ne pride. "Predvidevamo, da nekje po štirih postopkih ponavadi že pride do zanositve," je pojasnila Jančarjeva.

Nika Mori Markus pa: "Ko prvič vidiš tisti plus, ko prvič slišiš utrip svojega dojenčka v trebuščku. Ko čutiš prve brce, je vse hudo pozabljeno. Vsaka, vsak neuspeh, vsaka bolečina, vsak stres, vsa leta vse pozabljeno in vse je vredno."