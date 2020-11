Ko se estetike mansarde lotijo profesionalci

K PRAVIM REŠITVAM NAS USMERJAJO NAŠA PRIČAKOVANJA

Vsak dober arhitekt nas bo pred prenovo vprašal, kakšno življenje živimo, kaj cenimo in kaj pravzaprav pričakujemo od bivališča. Čeprav se odgovori, ki jih dobijo, zmeraj razlikujejo, le tu in tam botrujejo tako posebni zasnovi, kot se je to zgodilo arhitektom, ki so zasnovali novi dom in atelje za fotografski par. Ker se pri njima vas čas in vse dni vse vrti okoli dela, so njun studio, kjer preživita največ časa in obenem najbolj uživata, postavili v spodnji, večji in osrednji del novo nastalega dupleksa. V galerijo oziroma zgornji del pa so umestili zasebno stanovanjsko enoto in oboje povezali na edinstven način. Pri tem so sledili načelom, da zagotovijo vsem prostorom visoko stopnjo funkcionalnosti in kakovostno osvetljeno delovno oziroma bivalno okolje.