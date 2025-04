Ko se presežki hrane iz trgovin spremenijo v okusne obroke

Ste se kdaj vprašali, kaj se zgodi s kruhom, sadjem in zelenjavo ter drugimi izdelki, ki so pred iztekom roka trajanja, potem ko se trgovine zaprejo? V Lidlu Slovenija letno donirajo prek 400 ton take hrane humanitarnim organizacijam, te pa jo razdelijo ljudem, ki potrebujejo pomoč.

Trenutno hrano donirajo iz treh četrtin Lidlovih trgovin. Dnevno presežke hrane pobirajo različne organizacije, ena od njih je tudi Mini tovarna skupine Etri, ki v sklopu zadruge Allium presežke hrane spreminja v okusne nove obroke.

Poleg zadruge Allium so v Lidlovo mrežo donirane hrane vključene še številne druge humanitarne organizacije, med večjimi odjemalci presežne hrane sta tudi Zveza Lions klubov Slovenije in Slovenska banka hrane.

V Mini tovarni hrane, ki deluje v prostorih Biotehniške fakultete na Rodici pri Domžalah, se presežki hrane predelajo in uporabijo tako, da je zavržkov hrane čim manj. Iz doniranih presežkov hrane iz Lidlove trgovine v Domžalah kuhajo juhe, enolončnice, omake in svoje slastne kruhove cmočke.

Mini tovarna je družbeno odgovoren projekt, ki ga Lidl Slovenija podpira od leta 2022. S pomočjo investicije si je ekipa Mini tovarne dodatno opremila obrat, razvila nove možnosti za uporabo donirane hrane, odprla vrata razvoju novih izdelkov po vseh pravilih za varno hrano in tako ustvarila prihodke, s katerimi lahko redno izvaja vsebinske delavnice z brezplačnim obrokom, namenjene starejšim osebam.

Po poti od presežnega kruha do brezplačnega obroka

Predstavniki Mini tovarne od torka do sobote zjutraj pobirajo presežke hrane v Lidlovi trgovini v Domžalah. Celoten proces od prodaje kruha do ponudbe brezplačnih obrokov poteka na treh različnih lokacijah.

1. Prihod v Lidlovo trgovino v Domžalah

Ob 8.30 nas pri nakladalni rampi Lidlove trgovine v Domžalah pričaka Edvard, predstavnik Mini tovarne. Pritisne na zvonec in počaka, da mu zaposleni iz trgovine odpre vrata.

2. Predaja presežkov hrane

Lidlova prodajalka mu izroči presežke hrane, ki so ostali v trgovini po zaprtju in jih je s sodelavkami pripravila že prejšnji večer. Edvard vsak dan ponovi postopek in avto napolni s presežki hrane iz trgovine. Največ je kruha in pekovskih izdelkov, zelenjave in sadja ter drugih izdelkov pred iztekom roka trajanja, kot so mlečni izdelki ....

3. Transport in predelava

Naloženi kruh nato odpelje v enoto Biotehniške fakultete na Rodici pri Domžalah, kjer deluje kuhinja Mini tovarne. Kruh največkrat spremenijo v kruhove cmoke. Kuhajo pa tudi juhe, enolončnice in omake, ki jih ponujajo v večkrat uporabni stekleni embalaži.

4. Deljenje brezplačnih obrokov v zavodu Pod strehco

Ko so cmoki in druge jedi pripravljeni, je čas, da se premaknemo do zadnje postaje, to je zavod Pod strehco v ljubljanskih Mostah. Tam delijo brezplačne obroke, pripravljene v Mini tovarni. Po hrano prihaja čedalje več starejših, ki se ob brezplačnem obroku tudi družijo v podpornih skupinah in na kuharskih delavnicah.

Uporabni hranozavestni nasveti za manj odpadne hrane

Odpadna hrana v Sloveniji večinoma nastaja v gospodinjstvih – po podatkih statističnega urada (SURS) iz leta 2023 povprečni prebivalec Slovenije na leto zavrže okoli 78 kilogramov hrane, največ odpadne hrane pa nastane v gospodinjstvih (44 %). Mnogi od nas niti ne opazimo, koliko hrane zavržemo. Z majhnimi koraki, kot so načrtovanje nakupov, upoštevanje nasvetov za shranjevanje živil, poznavanje različnih tehnik za podaljšanje obstojnosti živil ter uporaba receptov, po katerih lahko porabimo ostanke že pripravljene hrane, lahko vsak izmed nas prispeva k zmanjšanju količin odpadne hrane. Ali veste, da lahko živila, ki so označena z uporabno najmanj do (konzerve, moke, kaše, riž, suhe testenine, zamrznjena živila, trdi in poltrdi siri ...), ob pravilnih pogojih shranjevanja (navedeni so na embalaži) uporabimo tudi po navedenem datumu? Seveda moramo s svojimi čutili preveriti, da izdelek ni napihnjen, čudnega vonja ali okusa, plesniv in podobno.

Na pobudo Lidla Slovenija in partnerjev so leta 2021 stekla prizadevanja za uvedbo slovenskega dneva brez zavržene hrane. Leta 2023 ga je Vlada Republike Slovenije tudi uradno razglasila za vseslovenskega, zaznamujemo pa ga 24. aprila. Ob letošnjem slovenskem dnevu brez zavržene hrane Lidl Slovenija s kampanjo Hranozavest nas povezuje ozavešča, da prav vsak izmed nas lahko prispeva k zmanjšanju količin odpadne hrane.