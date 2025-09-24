'Ko se razjezim, moram preprosto nekam udariti, roka kar sama odleti'

Mladi ljudje me vedno spravijo v dobro voljo. Njihove šale in razigranost mi vedno pritegnejo nasmeh na obraz. Tudi tokrat ni bilo drugače, pa četudi sem se srečala z mladimi, ki jih družba izloči iz svojih sredin - ker povzročajo težave, ne upoštevajo pravil, nekateri tudi jemljejo mamila ali jih celo prodajajo, ne obiskujejo šole in so tudi velikokrat nasilni.

Strokovni center Logatec, ki nudi zavetje mladim, ki so zašli, nas je sprejel v enem od zadnjih res lepih sončnih dni. Mladoletniki so bili tako na majhnem igrišču pred enoto, ki je močno dotrajana in že leta kliče po nujni osvežitvi. Nekateri so sedeli na klopi poleg vzgojiteljev in se predajali soncu, nekaj se jih je trudilo metati na koš, a ne preveč zavzeto. Čutilo se je, da prave volje in energije, da bi se na igrišču zares prepotili, nimajo. Občutka, da niso ravno srečni, ker so v zavodu, niso mogli skriti.

Mladoletniki v strokovnem centru Logatec FOTO: Sara Volčič icon-expand

Kljub temu se jih je nekaj odločilo govoriti z nami, nam odkriti delček tistega, kar jih je vodilo v ustanovo. "Star sem sedemnajst let in prihajam iz Ljubljane, tu sem že leto in pol ... Star sem sedemnajst, sem iz Ljubljane, tu sem nekaj več kot eno leto, ... star sem petnajst let in tukaj sem tri tedne ..." so začeli pogovor. Zlasti zadnji mladenič, ki je komaj presedlal iz osnovne šole, sicer že precej visok, a obraz je še deški, me je presunil. Tudi zaradi tistega, kar mi je zatem povedal. "Ja, bil sem v devetem razredu, nisem upošteval pravil, hodil sem po "clasu" med poukom. Če me je kdo izprovociral in sem postal jezen, sem pač enega usekal," tako preprosto pove in se po moje niti še ne zaveda najbolje, kako zelo je to narobe in tudi nevarno.

Petnajstletnik je v strokovnem centru Logatec nekaj tednov. FOTO: Sara Volčič icon-expand

"Si kdaj koga tudi poškodoval?" sem ga zatem vprašala. "O tem raje ne bi govoril," je na kratko odvrnil. V Logatcu vse mlade učijo, kaj je prav, kako ravnati v trenutkih jeze, kako svojo jezo usmeriti v neko dejavnost, če ne gre drugače, pa vsaj udariti v nek predmet in ne človeka, denimo boksarsko vrečo, ki jo imajo v eni izmed sob.

Boksarska vreča v strkovnem centru Logatec. FOTO: Sara Volčič icon-expand

Z nasiljem sta imela težave tudi druga dva, sedemnajstletnika. Na vprašanje, zakaj sta zavila s poti, pa je odgovor bil pri vseh skoraj enoten - družba, slaba družba; družba, v kateri se znajdejo tudi mamila, se lahko celo preprodajajo, pretepi, ki so vezani na dolgove, ki se pri tem pojavijo. "Ja, postopali smo naokoli in če je kdo delal probleme, smo ga pretepli. Pa tudi v primeru, da nam kdo ni vrnil denarja ali pa si je nekaj izposodil, pa tega ni vrnil, ali je nekaj vzel, pa ni plačal ...," mi je zaupal sedemnajstletnik. Na vprašanje, od kod tedaj petnajstletniku sploh denar, da bi ga posojal, pa odgovor: "Dilanje, preprodaja."

Sedemnajstletnik je že pri petnajstih preprodajal mamila in vejpe. FOTO: Sara Volčič icon-expand

V strokovni center Logatec, ki je nabito poln, nameščajo otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Nekateri so ogrožujoči v svojem okolju, nekateri pa so doma tako ali drugače ogroženi. Tu svojo varno streho dobi čedalje več mladih, ki bi v resnici potrebovali rejniško družino, a jih v Sloveniji kronično primanjkuje. Skupine otrok, za katere tu skrbijo, so tako zelo različne. "Nasilno vedenje je vzorec, je način preživetja, ki je zapisan v možganih. A vse, kar je zapisano v možganih, neka vedenja, ki jih ponavljamo, se da spremeniti. Je pa za to treba biti dovolj zrel in pripravljen. Velikokrat se zgodi, da naši otroci in mladostniki še niso tam in tudi jemljejo to našo pomoč kot neke vrste kazen, kot: kaj pa vi veste, kaj bom, jaz že vem bolje zase kot vi ... In ja, morda morajo trčiti ob dno, da se bodo kasneje lahko soočili s svojimi težavami in to začeli reševati, morda skozi neko terapijo, da pridejo do nekih zaključkov in začnejo spreminjati svoje vedenje," je povedal ravnatelj Strokovnega centra Logatec Borut Marolt.

Ravnatelj strokovnega centra Logatec Borut Marolt. FOTO: Sara Volčič icon-expand

Marolt pa opozarja tudi na vse bolj prisotno nasilje, ki se odvija na družbenih omrežjih na naših "pametnih telefonih", ki postaja vse bolj množično in je tudi za žrtev, v primeru, da se nek fizični obračun posname in spravi na splet, tudi veliko bolj travmatično. In ne ovinkari: "Velikokrat so za težave, ki nastopijo pri mladostniku, odgovorni v resnici starši, kajti veliko je takšnih, ki tudi sami ne upoštevajo nobenih pravil, ne spoštujejo avtoritete in otrok se logično takšnega vedenja nauči. Potem pa, ko nekdo temu otroku, mladostniku želi postaviti neko omejitev, pa vznikne nasilje, nasilna reakcija. Imamo primere, ko se nasilje nato obrne ravno k staršem in tedaj šele nekateri starši poiščejo pomoč, pa bi morali to storiti veliko prej," še svetuje Marolt in namigne, da bi v takšnih primerih prevzgojo potrebovali tudi starši. V zavodu je ničelna toleranca do nasilja in te besede spravljajo tudi v življenje. "Mladi morajo razumeti, kje je meja in ta meja je vedno na istem mestu," opozori.

Sedemnjastletnik še ni uspel rešiti težav z nasilno reakcijo. FOTO: Sara Volčič icon-expand