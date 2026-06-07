Ko se srce ustavi: kdo pride dovolj hitro?

V Halozah je lani umrl 13-letni deček po nenadnem zastoju srca. Njegova družina še danes ne ve, zakaj se je to zgodilo. Njegova smrt pa je v kraju sprožila spremembe, ki bi lahko nekoč rešile drugo življenje.

"Če bi helikopter bil prej tu, če bi prej našli prostor za pristanek, če bi imeli defibrilator ... mogoče bi rešili našega sina," si danes dobro leto po tragediji zastavlja vprašanja Damir Jakob, oče 13-letnika, ki je v vinogradu doživel nenaden zastoj srca in kasneje v bolnišnici umrl.

Blaž je tisto soboto pomagal pri obrezovanju trt v sosednjem vinogradu. Delo na kmetiji je oboževal. "Živel je za to kmetijo. Rad je pomagal, rad je imel živali," pripoveduje njegov oče. Nihče ni slutil, da bo to njegov zadnji dan. Ko so ga opazili negibnega na pobočju vinograda, so stekli k njemu. Sosed Alen Vaupotič je takoj začel oživljati in poklical pomoč.