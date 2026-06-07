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Slovenija

Ko se srce ustavi: kdo pride dovolj hitro?

Haloze, 07. 06. 2026 14.50 pred 41 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ana-Marija Ficko
Helikopterska reševalna akcija tistega dne

Ko se ustavi srce, odloča vsaka minuta. A v Sloveniji pomoč ni povsod enako blizu. Pretresljiva zgodba 13-letnega dečka iz Haloz odpira vprašanje, kako dostopna je sploh nujna medicinska pomoč v najbolj odročnih krajih države. Prav prvi posredovalci pogosto pomenijo razliko med življenjem in smrtjo. In – kako je koroški regiji s precej razvejanimi tereni uspelo krepko preseči evropsko povprečje preživetja ob zastoju srca.

V Halozah je lani umrl 13-letni deček po nenadnem zastoju srca. Njegova družina še danes ne ve, zakaj se je to zgodilo. Njegova smrt pa je v kraju sprožila spremembe, ki bi lahko nekoč rešile drugo življenje.

"Če bi helikopter bil prej tu, če bi prej našli prostor za pristanek, če bi imeli defibrilator ... mogoče bi rešili našega sina," si danes dobro leto po tragediji zastavlja vprašanja Damir Jakob, oče 13-letnika, ki je v vinogradu doživel nenaden zastoj srca in kasneje v bolnišnici umrl.

Blaž je tisto soboto pomagal pri obrezovanju trt v sosednjem vinogradu. Delo na kmetiji je oboževal. "Živel je za to kmetijo. Rad je pomagal, rad je imel živali," pripoveduje njegov oče. Nihče ni slutil, da bo to njegov zadnji dan. Ko so ga opazili negibnega na pobočju vinograda, so stekli k njemu. Sosed Alen Vaupotič je takoj začel oživljati in poklical pomoč.

Že v prvih minutah je dispečerjem predlagal aktivacijo helikopterja. Toda v Halozah pomoč ni vedno oddaljena le nekaj kilometrov. Pogosto jo ločujejo strmi bregovi, ozke ceste, električni vodi in težko dostopen teren. "Helikopter je iskal prostor za pristanek. Gasilci so iskali teren. Reševalci so potrebovali več kot 25 minut," se spominja Damir. Sedem minut po prihodu helikopterja je bil Blaž že v mariborski bolnišnici. Zdravniki so se več ur borili za njegovo življenje. Uporabili so tudi najnaprednejše metode zdravljenja, a je ponoči doživel še en srčni zastoj. Naslednji dan je družina izvedela najhujšo novico.

Kaj je povzročilo zastoj srca pri sicer zdravem 13-letniku, še danes ni povsem jasno. Obdukcija ni pokazala vzroka. Tudi genetske preiskave niso dale dokončnega odgovora. Njegova zgodba pa odpira širše vprašanje: kako hitro lahko pomoč doseže najbolj odmaknjene kraje v Sloveniji?

V 24UR Fokus o tem, kako so se na Koroškem pred leti odločili, da zgolj čakanje na pomoč ni dovolj, in začeli graditi eno najbolj razvitih mrež prvih posredovalcev v Sloveniji, pa tudi o tem, da tudi v Halozah ne stojijo križem rok in so se po Blaževi smrti krajani odločili ukrepati.

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KOMENTARJI1

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Rock8
07. 06. 2026 15.24
Ojoj,nesrečni fant,sožalje svojcem
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