'Ko se za nekaj odločim, tako mora biti. Sem velik perfekcionist'

Sem Gregor Trebušak. Skoraj 20 let sem že novinar. In v tem času se človek res navadi, da sprašuje. A to je vendarle drugače. Tu imam na voljo ves čas na svetu. In bolj kot vprašanje je tu pomembno poslušanje.

Zakaj tak način podkasta? Sam imam tri mlajše sestre, Agnes, Natalijo in Karin. Svet je skorajda povsem ženska redakcija. In zdaj imam dve hčerki. Lilijo in Ivano Paulino. Torej, moj svet je skoraj povsem ženski. Pa vendarle ne vem, kako moji punci pripraviti na to, kar ju čaka. Zato je padla ideja o Gregorjevem svetu žensk. Ko pa na drugi strani sedijo tako zanimive, izjemne ženske, ki imajo toliko za povedati, ki so toliko doživele, no, potem vem, da sem se odločil prav.

Tina Trstenjak

Veste, da imamo samo šest športnic, ki imajo v svoji zbirki dosežkov sveti gral med med športnimi dosežki? Zlato kolajno z olimpijskih iger. In ena izmed teh je Tina Trstenjak. Zlato je osvojila v Riu leta 2016. Ampak pri nas so športni uspehi tako pogosti, da se včasih porazgubijo.

Potem pa vidim Tino Trstenjak, ki na pikniku naredi poslovilno zabavo od njene profesionalne športne poti, in si rečem, kako neverjetno je, da jo imamo! Da imamo takšno zmagovalko, ki je takole, ko ni na tatamijih, nasmejana in sproščena. In kako malo vem o njej!

Veste, da je imela enkrat vsega dovolj in je končala? In to za nekaj mesecev! Da je pravzaprav na tatami stopila zato, ker jo je zanimalo, kaj se vsak vikend dogaja v stavbi, kjer je judo klub, da je zunaj toliko parkiranih avtomobilov.

In potem se je začelo. Dvakrat, trikrat na dan na treningih. Marjan Fabjan je postal njen drugi oče. A Tina Trstenjak ni samo športnica! Je ženska, ki je morala za vse to, kar je dosegla, veliko žrtvovati? Pa mi je odgovorila, da ne bi ničesar spremenila. Zanimivo, redko spoznam osebo, ki če se nekaj odloči, vztraja ne glede na vse. In kot boste slišali, to danes manjka mladim. Pa ljubezen in prijateljstvo? Za prvo ni bilo časa, za drugo, to je našla v svoji največji nasprotnici. Si predstavljate, da bi bila Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard takšna prijatelja, da bi se obiskovala? Kakšna zgodba bi to bila, kajne? A pri Tini je šlo kar malo mimo. Le zakaj? In kako je danes? Odgovor o ljubezni je izjemno zanimiv. Fantje, zamislite se malo. O prijateljstvu pa tak, da bolje ne bi mogla končati najinega pogovora.

Tina Trstenjak, hvala. Za vse, kar si – kot si sama rekla – v prvem podkastu povedala. In povedala si ogromno. In oprosti, ker te v vsem tem času nismo že prej izprašali in spoznali. Za nas si bila le Tina Trstenjak, ki te ob srebni kolajni z olimpijskih iger sprašujemo, če si razočarana, ker ni zlata, kot je bila prejšnja!