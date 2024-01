Ko se zabava sprevrže v nočno moro: Ljubljančanki v pijačo podtaknili drogo

V družbi več prijateljev, tudi svojega fanta, se je konec novembra lani 21-letna Ljubljančanka šla zabavat v enega od klubov. Drugi so pili iz steklenice, sama je pila gin tonic iz kozarca. Po pol popitega kozarca ji je postalo slabo in je odšla na stranišče, pripoveduje. Počutila se je vse slabše. "Sedela sem na tleh, ker sem bruhala ves čas. Vem, da sem potem kar dala glavo na WC školjko, in vem, da sem zaspala." Prepričana je, da ji je nekdo podtaknil v pijačo drogo. " Na urgenci mi niso vzeli krvi, obravnavali so me kot vinjeno, pa čeprav nisem bila," pravi. Kot dodaja, gre velikokrat ven, zato ve, koliko lahko popije.

In ker nima dokaza, se tudi ni odločila za prijavo na Policiji. Je pa njena mama pisala na Inšpektorat za zdravje, ta je zadevo predal Policiji, ki se s primerom še vedno ukvarja, zato informacij o njem ne daje. Naj bi se pa nekaj podobnega – in to istega večera v istem lokalu – zgodilo še enemu dekletu. Govorili smo s terapevtko, na katero se je dekle obrnilo po pomoč.

Mateja Farič Svoljšak, zakonska in družinska terapevtka, pripoveduje, da so dekleta poiskala pomoč pri njej, ker jim je bila podtaknjena droga in so se potem zjutraj zbudile nekje, na kavču pri neznancu, sredi ulice, brez hlačk, krvave. Niso pa vedele, kaj se je zgodilo.

Koliko primerov sumov podtaknjene droge so v zadnjih dveh letih obravnavali pri nas, na Policiji ne znajo odgovoriti, ker da o tem ne vodijo posebne evidence. Matija Breznik, kriminalistični inšpektor, PU Ljubljana: "Kar se tiče ocene, bomo rekli tako, da imamo kar nekaj zagotovo neprijavljenih tovrstnih dogodkov, kajti vidimo iz našega operativnega dela. Obravnavamo le peščico tovrstnih dejanj, kjer je podtaknjena droga, kot sta GHB in pa GBL."

Se pa to ne dogaja le dekletom. Izkušnja 23-letnika iz Ljubljane lani septembra, potem ko je s prijatelji pil vodko in sok v enem od lokalov v Umagu, nato pa sam odšel v apartma: "Nisem bil orientiran, sploh nisem vedel, kam moram iti. Vroče mi je bilo, hlače sem imel odpete, ko sem prišel domov, superg sploh nisem imel več."

Pijte pijačo, ki jo imate stalno pod nadzorom, še enkrat znova mladim svetuje Policija. Matija Breznik, kriminalistični inšpektor, PU Ljubljana: "In pa zaupati le ljudem, ki jih imamo poleg sebe, nikakor ne neznancem, ki so pristopili dobronamerno, da nam pomagajo, kajti nikoli ne vemo, morda so ravno ti neznanci tisti, ki so podtaknili neko prepovedano substanco."

In seveda, obrnite se na zdravnike, pravijo v združenju DrogArt, ki pomaga mladim ob težavah z drogami. Marko Verdenik, DrogArt: "Se pač gre na urgenco in se pač pove, da se čim prej tudi naredi teste, da se mogoče odkrije, katera substanca je bila. Predvsem pa, pokličite Policijo, in če je možnost, tudi vzemite pijačo, za katero sumite, da so v njej droge."

Kot še pove Marko Verdenik iz DrogArta: "To srečujemo že vrsto let, niti ni, da bi zdaj zaznali neko povečanje, je pa konstantno prisotno v nočnem življenju."