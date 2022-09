Ko se začneta ozračje in morje v Evropi ohlajati, je čas za rezervacijo morskih počitnic na drugem koncu sveta – na Tajskem! Preverite, kateri tajski letovišči sta letos še posebej priljubljeni!

Tajska je že vrsto let pravi magnet za popotnike z vsega sveta. Poleg osupljive narave, čudovitih plaž in ugodnih cen turiste ponavadi prepričata zlasti gostoljubje ter sproščenost, ki ju boste med potovanjem po podobnih državah sveta le težko našli. Prav zaradi tega je Tajska popolna destinacija za vse generacije, še posebej, če se odločite počitnice preživeti na najbolj priljubljenih destinacijah Tajske v letu 2022: na otokih Phuket, Khao Lak ali Ko Samui.

Tajska – popolna destinacije za jesen in zimo!

Phuket in Khao Lak sta to jesen in zimo slovenskim počitnikarjem dosegljiva po še posebej ugodnih cenah! S Počitnice.si lahko na Phuket poletite iz Ljubljane, Dunaja, Zagreba, Benetk ali Münchna z zgolj enim presedanjem v Istanbulu, Dubaju ali Dohi. Zagotovljeni letalski prevozi so organizirani vsak dan, izbirate pa lahko med 70 različnimi kombinacijami letalskih poletov. V vse ponudbe je vključen tudi transfer z letališča do izbranega hotela in nazaj, ki tako do izbrane namestitve na otoku Phuket kot do letovišč Khao Lak na celinskem delu Tajske traja približno 1 uro. Tajska ima tropsko podnebje, kar pomeni, da je toplo skozi vse leto, a ima suha in deževna obdobja. Jugozahod Tajske, kjer ležita Phuket in Khao Lak, monsunsko deževje denimo namaka od aprila do oktobra, zato se te predele bolj splača obiskati od novembra do aprila , ko ni dežja in je morje mirno in prijetno za plavanje.

Pestra ponudba kakovostnih hotelov na Počitnice.si! Na Počitnice.si lahko v okviru hotelske ponudbe za Tajsko izbirate med 250 izbranimi in preverjenimi hoteli na otokih Phuket in Khao Lak, ki so kvalificirani s 4 ali 5 zvezdicami. Na Phuketu, otoku, ki ga s celinsko Tajsko povezuje most, slovenski gostje priporočajo hotel Katathani Phuket Beach Resort 5*, ki se lahko pohvali z manjšimi tobogani in je zato popolna izbira za družine, ponuja pa tudi prvovrsten spa, nad katerim so navdušeni zlasti pari. Zabaviščni predeli in znamenita plaža Patong so oddaljeni približno 15 minut hoje, kar je dovolj daleč, da vas hrup ne moti, in obenem dovolj blizu, da se lahko zvečer odpravite na najboljši beach party svojega življenja. V letovišču Khao Lak na celinski Tajski pa je pogosta izbira slovenskih potnikov hotel Kalima Resort and Villa Khao Lak 5*, kjer bivate v luksuznih hišicah, pohvali pa se lahko z vodnim parkom in otroškim klubom, zato je kot nalašč za družine, medtem ko se lahko pari predajo uživanju v romantičnih bazenih. Tako družine kot pari radi pohvalijo tudi hotel Khao Lak Emerald Beach Resort & Spa 4*, ki se nahaja na znameniti plaži Khao Lak Beach, obdaja pa ga tipični tropski deževni gozd. Z zelo dobrimi ocenami gostov se hvali še nekoliko manjši hotel Bangsak Village Khaolak 4*, ki pa je namenjen zgolj odraslim. Nahaja se ob plaži Bangsak in ponuja tako delux sobe v pritličju ali nadstropju hišk, kot tudi zasebne nastanitvene enote z možnostjo polpenziona ali all inclusive storitve. Zgolj odraslim je namenjeno tudi luksuzno letovišče Beyond Resort Khaolak 4*, ki je locirano na obali in sestoji iz prostornih vil v tajskem slogu, z udobnim dnevnim prsotorom, zasebno teraso in moderno kopalnico. V vseh namestitvah na Phuketu in v Khao Laku lahko izbirate med storitvijo polpenzion ali all inclusive, na destinaciji vam pomaga angleško govoreči predstavnik, prav tako so v klicnem centru 24 ur na dan svojim potnikom na voljo tudi izkušeni svetovalci na Počitnice.si, ki poskrbijo za celotno organizacijo ter morebitne spremembe ali odpovedi letov med samim potovanjem. Vi se lahko torej enostavno samo prepustite uživanju na plaži ter si končno privoščite pravi dopust – brez stresa in skrbi!

Nepozabni izleti za vse generacije

Če si med uživanjem na rajskih plažah vseeno zaželite akcije, raziščite okolico, saj je Tajska izjemno varna država, domačini pa gostoljubni ter vselej pripravljeni priskočiti na pomoč. Pri predstavniku na destinaciji se lahko prijavite na lokalne izlete, na katerih boste še pobližje spoznali tajsko pokrajino, kulturo in ljudi. Khao Lak je denimo odlično izhodišče za izlet na Similanske otoke, do katerih vas popeljejo z gliserjem. Gre za arhipelag v Andamanskem morju, ki predstavlja pomorsko mejo med Tajsko in Indijo. Vožnja traja uro in pol, v ceno sta vključena tudi kosilo in snorkljanje, med katerim boste lahko občudovali pisan podvodni svet ter z malo sreče tudi morske želve.

