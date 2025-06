'Ko se zgodovina prelomi, človek izbere, kaj bo postal, za kaj se bo boril'

Na slavnostni seji DS pred dnevom državnosti je predsednik DS Marko Lotrič poudaril, da je odločitev za samostojno državo terjala pogum, ki ga je treba znova zbrati za njen napredek. Tega ne bo brez skupnega napora in medsebojnega poslušanja, je poudaril ter med ključnimi izzivi izpostavil gospodarsko konkurenčnost in politično odgovornost. Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je pred praznikom v predsedniški palači gostila sprejem za veterane in svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991.

Predsednik DS Marko Lotrič je v nagovoru na slavnostni seji državnega sveta pred dnevom državnosti, na poti zgodovinskih mejnikov do samostojne države, izpostavil sprejetje ključnih osamosvojitvenih dokumentov. Ti po njegovih besedah ne predstavljajo le temeljev države, pač pa so bili ob sprejemu simbol enotnosti, odločnosti in zrelosti slovenskega naroda. "So dokaz, da smo znali v pravem trenutku stopiti skupaj, preseči razlike in sprejeti vizionarske odločitve," je poudaril. Osamosvojitev Slovenije tako ni bila le politična odločitev, temveč izraz ukoreninjene narodne zavesti. Temeljila je na vztrajnem, miroljubnem, a odločnem značaju Slovencev, narodovi istovetnosti, in zgodovinskem izkustvu, da smo "skozi stoletja kljub vsem viharjem preživeli in znali ohraniti svojo bit," je nanizal Lotrič.

Slovenska zastava FOTO: Shutterstock icon-expand

Ob stopanju na pot samostojnosti tako slovenski narod po njegovih besedah ni ustvarjal le nove identitete, pač pa je lahko izrazil vse tisto, kar je že dolgo nosil v sebi. Ključno vezivo so bile vrednote slovenstva, zaradi katerih samostojnost države ni le politično dejstvo, pač pa "živa zgodba majhnega naroda, ki si je upal postati to, kar je". "Pred 34 leti je geografsko majhna Slovenija Evropi in svetu ponudila vizijo miroljubne tranzicije iz nekdanje države, ki ni slovela po demokratičnosti in človekovih pravicah, v novo politično tvorbo. In to na podlagi velikanskega konsenza na plebiscitu in temeljne pravice do samoodločbe narodov," je spomnil Lotrič.

'Ni bila le zaključek ene zgodbe, pač pa tudi začetek nove poti'

Ob tem se je v govoru zazrl tudi v današnje stanje v državi. Osamosvojitve pred skoraj 35 leti namreč ni pomenila le zaključka ene zgodbe, pač pa tudi začetek nove poti, uresničevanja nove politične odgovornosti, je poudaril. A danes v Sloveniji po njegovi oceni na mesto razuma vladajo interesi in strankarske taktike, namesto argumentov prazne parole, namesto rešitev se iščejo koristi, zmaguje propaganda, in ne presoja, namesto razuma in dejstva odločajo politični in komercialni interesi ter populizem. V takšni situaciji v delu državnega sveta vidi strokovni korektiv, ogledalo družbe, korektor DZ, z odložilnim vetom varovalko razuma, posledično pa marsikomu trn v peti. "Ne glede na vse, bomo tudi v prihodnje sipali pesek v motor zakonodajnega vlaka, in to le kadar bo ta s preveliko hitrostjo divjal mimo strokovnih, socialnih, gospodarskih in drugih opozoril," je napovedal. Svoj govor je sklenil s pozivom zbranim, naj bodo ponosni na državo in hkrati odgovorni zanjo.

V sredo bo Slovenija praznovala dan državnosti, s katerim zaznamujemo sprejem ključnih osamosvojitvenih dokumentov pred 34 leti. Že te dni pa v počastitev državnega praznika po državi potekajo številne slovesnosti. Osrednja državna proslava bo zvečer na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bo zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

'Ker ste stali pokončno in neomajno, je lahko Slovenija obstala in postala svobodna'

Slavnostne seje DS sta se udeležili tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in predsednica republike Nataša Pirc Musar. Slednja je kasneje v predsedniški palači gostila sprejem za veterane in svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991 ter zbranim izrazila globoko hvaležnost in spoštovanje za dejanja, s katerimi so odločno, požrtvovalno in brez oklevanja prispevali k neodvisni in suvereni državi. "Ker ste stali pokončno in neomajno, je lahko Slovenija obstala in postala svobodna," je poudarila. Ob spominu na dogodke pred 34 leti je izpostavila, da se v času, ko je človek na težki preizkušnji, razgalita njegova bistvo in veličina, enako tudi skupnosti in naroda. "Slovenci se nismo umaknili, nismo sklonili glav ali celo bežali. Ko se zgodovina prelomi, človek izbere, kaj bo postal, za kaj se bo zavzel in za kaj se bo boril. Takrat štejejo vrednote, takrat šteje srce," je dejala Pirc Musarjeva.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo















Sprejemu veteranov in svojcev padlih v vojni za Slovenijo icon-picture-layer-2 1 / 9

Zgodovina po njenih besedah uči, da se v najtemnejših trenutkih lahko rodijo najsvetlejše odločitve. In tako je bilo tudi pri osamosvajanju Slovenije, je dejala. "Vi in vaši dragi ste za našo svobodo, mir in samostojno odločanje o domovini žrtvovali največ, kar lahko, žal nekateri tudi življenje," je izpostavila v nagovoru zbranim na sprejemu. Hkrati se je zahvalila vsem, ki niso dovolili, da bi o usodi slovenskega naroda odločali drugi, pač pa so se zoperstavili in omogočili rojstvo Republike Slovenije. "S tem ste prihodnjim generacijam podarili možnost za demokratični razvoj ter boljšo in pravičnejšo prihodnost," je dejala predsednica. Spomnila je še, da je bila osamosvojitev Slovenije politični, diplomatski, komunikacijski, varnostni in obrambni projekt, izpeljan modro in premišljeno. Zato je po njenih besedah prav, da se obuja spomin na izjemno predanost vseh vpletenih, politikov, pripadnikov obrambnega sistema in teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve, slovenske milice in prebivalcev.

Žrtve in ranjeni naj služijo kot opomin

Zbrane je nagovoril tudi prvi ranjenec v aktivnostih za samostojno in neodvisno Slovenijo Boris Fras, ki je izpostavil pomen negovanja spomina na preteklost in zgodovino mlade države. "Le tako bomo dogodke v času rojstva samostojne Slovenije ohranjali zakoreninjene v zavesti naroda in preprečili, da bi se zgodovina naše države potvarjala naslednjim generacijam," je izpostavil. Žrtve in ranjeni naj tako služijo kot opomin, da v vojni ni zmagovalcev, je opozoril. "Naj srce ustavi vojno, ne orožje utrip srca. Naj razum zgradi most med ljudmi in naj sovraštvo ne uniči naroda. Na koncu naj zmaga mir," je še ob koncu pozval Fras.

Urška Klakočar Zupančič in Boštjan Poklukar FOTO: Bobo icon-expand

Poleg Klakočar Zupančičeve in Lotriča se je sprejema med drugim udeležil tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Ukom ob dnevu državnosti: Slovenija sodi med najuspešnejše članice EU