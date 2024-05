"Ko si dovoliš biti zares ti, se začnejo dogajati take stvari ..." - Če ne zdaj, kdaj?

Razmišlja, išče rešitve na ta ali oni način, začenja s spremembo in vedno znova obupa ... dokler to udobje ne postane zares zelo neudobno. A če se ne boste izzvali sami, vas bo izzvalo življenje, tako kot se je to zgodilo Katarini, Aleksandru in Darinki.

Ko se nezadovoljstvo in praznina samo še stopnjujeta

"Večkrat sem se odločila, da sedaj bom pa RES nekaj spremenila, vendar sem to poskušala na napačne načine in zato mi nikoli ni uspelo. Bila sem sama, živela sem iz meseca v mesec, čeprav sem bila zmeraj zelo pridna in sem počela vse, kar sem mislila, da moram početi, da bom v življenju srečna in uspešna," pravi Katarina Stubičar, ki je dolgo živela v vlogi žrtve, a se tega sploh ni zavedala. "Nisem se znala spoprijeti s svojimi čustvi in iskala sem hitre, nezdrave rešitve za to, da bi se počutila bolje, nezadovoljstvo in praznina pa sta postajala vse večja."

Na delavnici novembra 2017 si je zapisala cilje, da želi imeti čudovit partnerski odnos, otroke, boljšo službo, nov avtomobil in da želi postati life coach. Naučila se je, kako lahko s hipnozo vpliva na svoje misli, čustva, vedenje in tudi številne nezavedne, nekoristne vzorce in prepričanja. Vse svoje cilje je dosegla že do leta 2021.

Od izgorelosti do novega življenjskega poslanstva

Njen učitelj, dr. Aleksander Šinigoj, danes mednarodno priznani predavatelj in licencirani master trener NLP, pravi, da se je julija 2003 ponovno rodil: "Zaradi stresa, nezdravega življenja, previsoke telesne teže in negativnega razmišljanja sem povsem izgorel in zaradi težav s srcem pristal v bolnišnici. Že veliko prej sem imel v sebi klic, a sem ga ignoriral. Imel sem željo, da bi počel nekaj drugega kot to, za kar sem se dolga leta šolal in že tudi uspešno delal v svojem podjetju. Po glavi so mi rojili pomisleki: 'Kaj si bodo drugi mislili?' 'Le kdo bo hotel mene poslušati?' Zdaj sem končno prisluhnil klicu, a nisem vedel, kje in kako začeti."