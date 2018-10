'Kot predsednik stranke si velik strelovod, a z leti dobiš trdo kožo'

Dejan Židan je za zdaj edini kandidat za vodenje socialne demokracije. "Lepota volilnega kongresa je, da so možna presenečenja do konca," je prvak SD odvrnil na vprašanje novinarjev, ali pričakuje še kakšno kandidaturo za predsedniško mesto. Prepričan pa je, da se današnji kongres razlikuje od tistega pred štirimi leti, ko je bila stranka poklapana, danes pa so tukaj samozavestni ljudje. V štirih letih nam je uspelo, da smo v veliki meri povrnili zaupanje volivcev, je še dejal in dodal, da je cilj SD rasti še naprej.

Vodja poslanske skupine Matjaž Han pričakuje zanimiv, pester in demokratičen kongres. Prepričan je, da se bo kresalo veliko mnenj in pogledov. "Pomembno pa je, da bo po koncu kongresa socialna demokracija šla naprej povezana in močnejša," je dejal. Drugih kandidatur za predsednika stranke ne pričakuje.

Stranka je znova oživela, je prepričan Han, ki meni, da je prav, da je ekipa čim širša, saj nova znanja in ideje vedno koristijo tako stranki kot ljudem. Po oceni Židana so tako med kandidati za podpredsednike kot za predsedstvo zelo močni ljudje.

Evropsko poslanko Tanjo Fajon bosta za podpredsedniški mesti izzvali ministrica za pravosodje Andreja Katič in državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk. Vse tri računajo na izvolitev, ker da so močne kandidatke z vidnejšimi vlogami v stranki.

Za podpredsednika stranke kandidirata poslanec SD Matjaž Nemec in minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, medtem ko je profesor Marko Poličkandidaturo umaknil.

Nemec pričakuje potrditev sedanjega vodstva. "V zadnjih štirih letih je bilo storjenih kar nekaj napredkov. Želim si, da bi se ta pot nadaljevala. Stranka se predvsem utrjuje linearno, ne pa horizontalno. K nam prihaja vse več posameznikov," je dejal.

Pikalo meni, da bodo pri odločanju za podpredsednika ključne izkušnje in vizija, kam se želi socialna demokracija in kdo je lahko nosilec te vizije. Po njegovih besedah je pomembno predvsem pravo razmerje med delom in kapitalom, pri čimer da je socialna demokracija edina, ki lahko to na dolgi rok zagotovi.

Kongresa se udeležuje tudi nekdanji poslanec SMC Milan Brglez, ki se je nedavno pridružil poslanski skupini SD. Brglez je povedal, da ni član stranke, ob čemer je tudi zatrdil, da ne bo kandidiral na volitvah v Evropski parlament.

Kongresa se udeležujejo vidni člani SD, poslanci in njeni ministri. Med gosti iz političnih strank sta predsednica SAB in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušekter predsednik Piratske stranke Slovenije Rok Andree, drugih vidnejših predstavnikov sorodnih strank pa ni videti.