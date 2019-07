'Ko si v zraku nad ali med gorskimi vrhovi, se čas za trenutek ustavi'

22-letni Aljaž Salkič , pilot jadralnega in speedfly padala, sicer pa multimedijski producent, in njegovo 27-letno dekle Valerija Padjen , jadralna padalka in fotografinja, se z jadralnim padalstvom ukvarjata približno sedem let. Skupaj tudi ustvarjata na področju video in foto produkcije. Jadralnemu padalstvu sta se predala, ker jima pomeni posebno strast in povezanost z naravo. Opisujeta ga kot doživetje, ki omogoča, da iz udobnega padalskega sedeža raziščeš kotičke gora, ki so drugače nedostopni. "Odprejo se res nori pogledi in popolnoma nove dimenzije. Pri jadralnem padalstvu je zelo privlačna misel, da se odpraviš peš na hrib, potem pa namesto hoje v dolino razpreš padalo in preprosto odletiš. Odletiš pa lahko tudi daleč naokrog s pomočjo termičnih dviganj. Te občutki, ki jih človek doživi v zraku, je praktično nemogoče občutiti kjer koli drugje kot pa le tam v tistem trenutku. Svoboden si kot ptica," doživlja zračne razsežnosti Salkič.

Alpsko okolje je v očeh jadralnih padalcev izjemno privlačno, zato je Salkič kmalu, potem ko se je spoznal s tem športom, začel kovati plan. Spoznal je Valerijo, ki je razmišljala in sanjarila o podobnih dogodivščinah. Drug drugemu sta bila spodbuda in tako je padla odločitev, da združita moči in uresničita svojo skrito, a glasno željo. "Nekako sva bila drug drugemu potrditev: Da, greva!"je ključni trenutek označil Salkič. A zakaj ravno Mont Blanc? "Ker je najvišja gora v Alpah," je preprosto odgovoril Salkič.

Kratek film sta Aljaž in Valerija posnela sama, ki ga imata za ključni del podviga leta 2018. Film prikazuje nesrečo pred začetkom odprave, resnične izseke iz 'hike & fly' točk in vložke iz snemalne izvedbe. V film so zajeti vsi deli več letne zgodbe. Aljaž je zelo vesel, da si ga ljudje lahko ogledajo, podoživijo in mogoče celo dobijo navdih za življenjsko pustolovščino.

Na podvig sta se pripravljala tri leta

Projekt letenja čez Alpe se je začel odvijati leta 2015. Priprave na alpski svet so bile do lani, ko sta se podala na pot, polne poskusov, zapletov in zgodb. "Ker sva imela željo vso to noro zgodbo zajeti v inspiracijskem filmu, so se stvari začele odvijati tudi v video produkcijski smeri. V sklop priprav pa je spadalo: analiziranje poti, vremena, možni zapleti, izbira prave opreme – tako športne kot snemalne …" je naštel Salkič. Ob vsem tem sta seveda ogromno trenirala, kar pomeni, da sta letela in nabirala kondicijo, torej hodila v hribe.

Radovljičana sta pot namreč načrtovala v slogu 'hike & fly', kar pomeni hojo na hrib in potem polet s padalom. "Pri nama je to seveda pomenilo letenje na termičnih dviganjih čim dlje do naslednje točke," je pojasnil 22-letnik. Zemeljska spremljava sta bila njegova starša, ki sta prevažala vso dodatno opremo, hrano in sta se kot njuna podporna enota na pot odpravila predvsem zaradi snemanja filma. Poleg tega sta osebi, ki jima Salkič najbolj zaupa, saj se njegov oče prav tako ukvarja s padalstvom.

Del poti – predvsem po ravninskih predelih – sta se Aljaž in Valerija peljala z njima. "Povprečno razmerje je bilo od 70 do 80 odstotkov hoje in letenja in od 20 do 30 odstotkov vožnje z avtomobilom," je izračunal Salkič.