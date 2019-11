Ko si več ne znamo predstavljati življenja brez telefona: stiske in panični napadi

Koliko časa preživite na telefonu? Raziskave ugotavljajo, da je ljudi strah ali doživijo celo panični napad ali hudo stisko, ko ugotovijo, da so pozabili ali izgubili svoj telefon. Ker je november mesec preprečevanja različnih oblik zasvojenosti, Nijz poziva: "Odložite telefone in se družite v živo."

Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) poziva, da se vsi Slovenci, ki uporabljajo pametne telefone, takih je bilo leta 2017 med osebami, starimi 16–74 let kar 73 %, za en dan ali vsaj nekaj ur odpovedo uporabi telefona in da ta čas preživijo z ljudmi - v pogovoru, skupnih aktivnostih, kot so športne aktivnosti, druženje, sprehodi ali pa čas porabijo za hobije in stvari, ki jih radi počnejo. November je namreč mesec preprečevanja različnih oblik zasvojenosti. Kot ugotavljajo na Nijz, vse več časa preživimo za različnimi zasloni, med katerimi je zelo pogost tudi mobilni ali pametni telefon, in vse manj časa namenimo druženju z ljudmi in gibanju.

Telefon FOTO: Thinkstock

Strah, panični napadi, huda stiska, ... Uporaba mobilnih telefonov je razširjena med vsemi starostnimi skupinami, ne glede na spol in večina si ne zna več predstavljati življenja brez telefona. Skoraj vsi, ki so uporabljali pametni telefon, so ga uporabljali za pošiljanje ali prejemanje SMS-sporočil, več kot 90 % za fotografiranje, kot uro, za budilko ali alarm. 80 % uporabnikov pametnega telefona je prek te naprave brskalo po internetu. 53 % uporabnikov je prek pametnega telefona poslušalo glasbo ali radio in uporabljalo zemljevide in navigacijo, 26 % jih je na pametnem telefonu igralo igre, so zapisali na Nijz.

Šteje tudi, če se odločite, da telefona ne boste uporabljali vsaj nekaj ur. S tem boste tudi preverili, kakšen je vaš odnos do telefona in kako ga lahko spremenite. —Nijz