Ko sličica Messija postane več kot le papir

Koliko je v tem trenutku vreden Lionel Messi? Odvisno, koga vprašate. Nogometni menedžerji bodo rekli – na milijone evrov. Navijači Argentine – da je neprecenljiv. Ni pa malo ljudi, ki pravijo ... odvisno od tega, ali ga že imaš. To so zbiratelji, ki skušajo zbrati sličice prav vseh igralcev, ki sodelujejo na svetovnem prvenstvu. Mogoče to komu zveni malce otročje, ampak prav zato je tako privlačno. Življenje namreč potrebuje več otroškega navdušenja.