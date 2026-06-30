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Slovenija

Ko sličica Messija postane več kot le papir

Ljubljana, 30. 06. 2026 19.55 pred 46 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Janez Usenik
Album svetovno prvenstvo

Koliko je v tem trenutku vreden Lionel Messi? Odvisno, koga vprašate. Nogometni menedžerji bodo rekli – na milijone evrov. Navijači Argentine – da je neprecenljiv. Ni pa malo ljudi, ki pravijo ... odvisno od tega, ali ga že imaš. To so zbiratelji, ki skušajo zbrati sličice prav vseh igralcev, ki sodelujejo na svetovnem prvenstvu. Mogoče to komu zveni malce otročje, ampak prav zato je tako privlačno. Življenje namreč potrebuje več otroškega navdušenja.

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tron3
30. 06. 2026 20.05
Na Epsteinovem otoku bil in sedaj otrokom naj bi vzor bil, to ne moreš verjet, kam je svet zabluzil!!!
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