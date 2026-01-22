Naslovnica
Ko Slovenci najdejo pravega zobozdravnika, ga ne menjajo več

Ljubljana, 22. 01. 2026 00.15 pred 24 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
dotDent clanak slika br 1 (1)

V zadnjih letih vse več Slovencev išče zobozdravstvene storitve na Hrvaškem. Kljub visoki ravni slovenskega zobozdravstva se mnogi soočajo z dolgimi čakalnimi dobami in pomanjkanjem specialistične oskrbe na določenih območjih. Zato ne preseneča, da številni rešitev poiščejo tik čez mejo, predvsem v regiji Reke.

Med najbolj prepoznavnimi ordinacijami je dotDent, klinika z več kot 15-letnimi izkušnjami pri delu s slovenskimi pacienti. Njihov ustanovitelj izpostavlja:

"Slovenci izjemno cenijo kakovost. Ko pa s strokovnostjo in pristopom upravičimo njihovo zaupanje, več ne zamenjajo svoje ordinacije."

Zakaj Slovenci prihajajo na Hrvaško po zobozdravstvene storitve?

"Slovensko zobozdravstvo je vrhunsko. Težava pa je, da se pacienti pogosto srečujejo z dolgimi čakalnimi dobami, predvsem pa nekateri kraji nimajo zadostne mreže dentalne oskrbe. Če je težava nujna, rešitev poiščejo tam, kjer je hitreje dostopna – pogosto pri nas."

DotDent: ordinacija, zgrajena na zaupanju

dr. Glažar poudarja, da je povezava s Slovenijo del njihove identitete:

"Rojen sem v Sloveniji, tam imam skoraj vso družino. Zato smo povsem naravno začeli sodelovati s slovenskimi pacienti – danes že več kot 15 let."

Po njegovih besedah je razlika med Slovenijo in Hrvaško jasna:

"Slovenci so zahtevni, informirani in cenijo dolgoročno kakovost. A to nas veseli – takšni pacienti motivirajo celotno ekipo."

dot dent

Kaj dotDent loči od drugih klinik v Reki?

"Naš poslovni model je preprost: vsakega pacienta obravnavamo, kot da je del naše družine. To pomeni individualen pristop, vrhunsko diagnostiko in popolno transparentnost. Ko terapijo zaključimo, pacient prejme jasno, natančno opredeljeno garancijo, ki jo povezujemo z rednimi kontrolami."

Dodaja še:

"Pacienta ne zanima le lep nasmeh danes. Zanima ga, kakšen bo čez 5, 10 ali 20 let. Naša naloga je, da stojimo za svojim delom – dolgoročno."

dot dent

Prvi pregled: temelj za uspešno terapijo

Prvi pregled v dotDent traja dlje kot v večini klinik, saj je popolna diagnostika ključna.

Poteka v treh korakih:

1. Panoramski rentgenski posnetek

2. Temeljski klinični pregled

3. Podrobna analiza vseh težav in rešitev

"Pacientu predstavimo vse možne terapije, njihove prednosti in slabosti ter damo iskreno priporočilo – kot bi ga dali članu lastne družine. To je univerzalno pravilo, ki nikoli ne razočara."

All-on-4: se da dobiti vse zobe v enem dnevu? Da – a ne za vsakega.

"All-on-4 izvajamo redno in pacient lahko dobi vse zobe v enem dnevu, vendar samo, če je za to primeren. Mi ne delamo hitre stomatologije, ker želimo dolgoročno stabilne rezultate. Biologija ima svoj tempo. Nekateri postopki zahtevajo več časa, drugi so lahko izvedeni zelo hitro – odvisno od posameznega primera."

dot dent

Garancija, kot je ne ponuja veliko klinik

Garancijska politika dotDent je eden njihovih največjih adutov.

"Tako kot vsak kakovosten izdelek pride z garancijo, menimo, da jo mora imeti tudi zobozdravstvena storitev. Pacient mora vedeti, da bo naš poseg zanesljiv, a tudi da bomo ob njem stali, če bi kaj potreboval."

Kaj vas osebno najbolj motivira?

"Da stvari delamo drugače od drugih – boljše, natančnejše, iskrenejše. In da smo vsak dan korak bližje temu idealu. Kdor nas obišče, to začuti."

dot dent

Za konec: sporočilo slovenskemu občinstvu

"Pravijo, da ena slaba izkušnja naredi več škode kot sto dobrih koristi. To še posebej velja pri Slovencih. Zato mora biti vsak pacient najpomembnejši – in vsak poseg takšen, da ga lahko z mirno vestjo priporočijo naprej. Moji slovenski pacienti so moji sosedi. In tako jih tudi obravnavamo."

dot dent

Podrobnosti o posegih in garanciji preverite na spletni strani dotDent.


Naročnik oglasne vsebine je dotDent d.o.o.

slovenci zobozdravnik dotdent
